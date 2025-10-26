Volkswagen: Καμία διακοπή στην παραγωγή παρά την κρίση με τους ημιαγωγούς Nexperia

Παρά τα ανησυχητικά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών στη Γερμανία, η Volkswagen ξεκαθαρίζει ότι δεν αναμένονται διακοπές στην παραγωγή των αυτοκινήτων της την ερχόμενη εβδομάδα, διαψεύδοντας τις φήμες για νέες καθυστερήσεις λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στους ημιαγωγούς.

H Volkswagen επιβεβαιώνει τη σταθερή λειτουργία στα εργοστάσιά της

Εκπρόσωπος του ομίλου δήλωσε ότι «τα ζητήματα εφοδιασμού της ολλανδικής Nexperia δεν έχουν επηρεάσει τη λειτουργία των εργοστασίων της Volkswagen στη Γερμανία». Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι όλες οι μονάδες παραγωγής του Ομίλου —συμπεριλαμβανομένων των Audi και Porsche— θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους και την ερχόμενη εβδομάδα.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση της διοίκησης προς τους εργαζόμενους για πιθανές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις. Ωστόσο, ο επικεφαλής παραγωγής της VW, Κρίστιαν Φόλμερ, εμφανίστηκε αισιόδοξος, τονίζοντας ότι βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις με εναλλακτικούς προμηθευτές για να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή πρώτων υλών.

Πώς ξεκίνησε η κρίση με τη Nexperia

Η έλλειψη αφορά τον λεγόμενο «διακριτό ημιαγωγό», ένα απλό αλλά απαραίτητο εξάρτημα που χρησιμοποιείται σε δεκάδες ηλεκτρονικά συστήματα κάθε σύγχρονου αυτοκινήτου. Τα συγκεκριμένα εξαρτήματα κατασκευάζονται από τη Nexperia, θυγατρική της κινεζικής Wingtech, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ – Κίνας.

Η Wingtech μπήκε στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ το 2024 για λόγους εθνικής ασφάλειας, με αποτέλεσμα την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ARD, αμερικανικές αρχές φέρεται να πίεσαν την Ολλανδία να αναλάβει τον έλεγχο της Nexperia, γεγονός που προκάλεσε την αναστολή προμηθειών από τη μητρική εταιρεία.

Γιατί η Nexperia είναι κρίσιμη για την παγκόσμια παραγωγή

Η Nexperia θεωρείται κομβικός προμηθευτής της παγκόσμιας βιομηχανίας ημιαγωγών, καλύπτοντας:

• το 49% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής διακριτών ημιαγωγών,

• το 95% των αναγκών του κλάδου της μηχανολογίας,

• και το 86% της ιατρικής τεχνολογίας.

Η σημασία της είναι τέτοια, που ακόμη και μια βραχυπρόθεσμη διακοπή εφοδιασμού μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια παραγωγή αυτοκινήτων.

Η Volkswagen παραμένει σε «επιφυλακή» αλλά με αυτοπεποίθηση

Παρότι η κατάσταση παραμένει ρευστή, η Volkswagen δείχνει έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις χωρίς να επαναληφθούν τα προβλήματα της προηγούμενης «κρίσης των chips».

Η εταιρεία, που έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τη διαχείριση της εφοδιαστικής της αλυσίδας, στοχεύει να διατηρήσει απρόσκοπτη την παραγωγή των οχημάτων της και να προστατεύσει τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης για όλα τα εμπορικά της σήματα.