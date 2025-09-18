Αναβίωση συμμαχίας Τουρκίας - Ρωσίας - Κίνας θέλει ο Μπαχτσελί, «Να εγκαταλείψουμε τις ΗΠΑ»

O πρόεδρος του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, δήλωσε ότι η καταλληλότερη επιλογή ενάντια στον συνασπισμό ΗΠΑ-Ισραήλ που προκαλεί τον κόσμο είναι η οικοδόμηση και η αναβίωση της συμμαχίας Τουρκίας - Ρωσίας - Κίνας η οποία συνάδει με τη λογική, τη διπλωματία, το πνεύμα της πολιτικής, τις γεωγραφικές συνθήκες και το στρατηγικό περιβάλλον του νέου αιώνα.

Ο Μπαχτσελί δήλωσε: «Είναι επιθυμία και σύστασή μας η συμμαχία του TRÇ να αποτελείται από την Τουρκία, τη Ρωσία και την Κίνα. Η αδυναμία, η απελπισία και η έλλειψη λύσης σημαίνουν ξηρασία, στασιμότητα και εσωστρέφεια όσον αφορά τη δράση και τη σκέψη. Το τουρκικό έθνος και η Δημοκρατία της Τουρκίας έχουν απορρίψει την αδυναμία, έχουν απορρίψει την έλλειψη λύσης και έχουν απορρίψει την απελπισία στον νέο αιώνα. Η Τουρκική Εποχή θα ενισχυθεί με ένα αίσθημα εθνικής ενότητας και αδελφοσύνης και θα επιβεβαιωθεί με τον στόχο μιας «Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία». Καμία εχθρική δύναμη ή νοοτροπία δεν θα μπορέσει να εμποδίσει αυτή τη μοιραία πορεία της ιστορίας»

Στην ίδια δήλωσή ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην Ιερουσαλήμ σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα πέσει η Ιστορία, θα αποδυναμωθεί το Ισλάμ θα αποδυναμωθεί. Αν πέσει η Ιερουσαλήμ πέσει, θα χάσει η Άγκυρα, θα καεί η Κωνσταντινούπολη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Κανείς δεν θα μπορέσει να το κάνει αυτό».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη: «Είχαμε αναγκαστεί να εγκαταλείψουμε την Ιερουσαλήμ πριν από εκατό χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα την εγκαταλείψουμε στη μοίρα της, δεν πρέπει να το κάνουμε. Καμία νίκη δεν κερδίζεται χωρίς κόπο. Κανένα επίτευγμα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς προσπάθεια. Θα παλέψουμε, θα αντέξουμε τις δυσκολίες, θα πολεμήσουμε τους τυράννους και δεν θα υποχωρήσουμε ούτε ένα βήμα από τον δίκαιο αγώνα μας».