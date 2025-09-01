«Βόμβα»: Ο Τέλης Μυστακίδης κατέθεσε πρόταση εξαγοράς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko, ο Τέλης Μυστακίδης είναι έτοιμος να αποκτήσει τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και να γίνει αφεντικό!



Σε μια αιφνιδιαστική, αλλά και εντυπωσιακή, κίνηση προχώρησε ο Τέλης Μυστακίδης, λίγο διάστημα μετά το ενδιαφέρον που έδειξε για την ανέγερση της Νέας Τούμπας. Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του Athletiko, ο Έλληνας επιχειρηματίας έχει στρέψει την προσοχή του (και) στο μπασκετικό τμήμα του ΠΑΟΚ, στο οποίο δεν αποκλείεται να γίνει το επόμενο μεγάλο αφεντικό. Πιο συγκεκριμένα, κατέθεσε πρόταση αγοράς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ζητώντας να ξεκινήσουν άμεσα οι συζητήσεις για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών.



Να θυμίσουμε ότι ο Τέλης Μυστακίδης τον περασμένο Ιούλιο είχε κάνει κίνηση... ματ. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσε του στις 10 Ιουλίου γνωστοποίησε πως ο Αριστοτέλης Μυστακίδης κατέθεσε τραπεζική επιστολή βεβαίωσης 250 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι διαθέσιμα για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.