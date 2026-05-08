Βουλευτής ο επόμενος Γραμματέας της ΝΔ

Βουλευτής θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ο επόμενος Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας σε ακόμη μία απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη που υποδηλώνει την επίθεση φιλίας του Μεγάρου Μαξίμου προς τη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Όπως ενημερώνεται η στήλη, η σχετική ανακοίνωση δεν αποκλείεται να γίνει στο τριήμερο του Συνεδρίου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Πλέον ο πρωθυπουργός έχει στο γραφείο του μία shortlist από υποψηφίους και καλείται να επιλέξει τον πλέον κατάλληλο για μία νευραλγική θέση εν όψει της επερχόμενης κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης.

Άλλωστε, ο FLASH σας είχε ενημερώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι οι επιτελείς σε Μαξίμου και Πειραιώς έχουν διαμορφώσει τρία κριτήρια προκειμένου να διευκολυνθεί η τελική επιλογή. Σύμφωνα με αυτά ο νέος γραμματέας θα πρέπει να έχει εξοικείωση με τις τηλεοπτικές εμφανίσεις, να μην έχει άγχος επανεκλογής ή του καλύτερου δυνατού πλασαρίσματος και να έχει πολλά κομματικά ένσημα.

