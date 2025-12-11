Βραβεία σε αριστούχους αποφοίτους της Σχολής Αστυφυλάκων

Στους τρεις αριστούχους απόφοιτους της Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2025, απονεμήθηκαν τιμητικά βραβεία αριστείας από τον Όμιλο Globalsat και τη «Συμμαχία για την Ελλάδα» στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου. Οι σπουδαστές έλαβαν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας Samsung.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου Globalsat, ενώ τα βραβεία στους αριστούχους απονεμήθηκαν από τον επικεφαλής του Τμήματος Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας Samsung Electronics Hellas, κ. Αριστείδη Παρασκευόπουλο και τον Γενικό Διευθυντή της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Συμμαχία για την Ελλάδα» κ. Γιώργο Καλούδη ο οποίος δήλωσε πως η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε μια σειρά από πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της μακράς συνεργασίας της «Συμμαχία για την Ελλάδα» με τα Σώματα Ασφαλείας και το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Αρχηγός εξέφρασε τις ευχαριστίες προς τους εκπροσώπους των εταιρειών για την πρωτοβουλία τους και την προσφορά στους αριστούχους της Σχολής. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τη σημασία της κινητοποίησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνει με συνέπεια η «Συμμαχία για την Ελλάδα». Επιπλέον, τόνισε ότι παρόμοιες ενέργειες αποτελούν διαρκές κίνητρο για τους σπουδαστές, ενώ αποτελούν αναγνώριση και επιβράβευση της προσπάθειας που λαμβάνει χώρα στη Σχολή Αστυφυλάκων από την Ελληνική Αστυνομία, για την συνολική αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Καλόγηρος και ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ζαχάρης.