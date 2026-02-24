Βρετανία: Γεννήθηκε το πρώτο μωρό από μεταμοσχευμένη μήτρα νεκρής δότριας - Το τρίτο στην Ευρώπη

Συγκίνηση προκάλεσε στο Ηνωμένο Βασίλειο η είδηση ότι γεννήθηκε το πρώτο μωρό από μεταμοσχευμένη μήτρα η οποία ανακτήθηκε από νεκρή δότρια.

Η διαδικασία αποτελεί ένα τεράστιο ορόσημο για το πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα της χώρας ενώ σημειώνεται πως πρόκειται για το τρίτο μωρό που γεννιέται στην Ευρώπη.

Η Γκρέις Μπελ, η οποία γεννήθηκε χωρίς μήτρα, έφερε στον κόσμο ένα υγιές αγοράκι, τον Χιούγκο Ρίτσαρντ Νόρμαν Πάουελ, με καισαρική τομή στο νοσοκομείο Queen Charlotte's and Chelsea τον Δεκέμβριο του 2025. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που γεννά έπειτα από μεταμόσχευση από νεκρή δότρια. Η ερευνητική ομάδα πιστεύει ότι ο Χιούγκο είναι το τρίτο μωρό που γεννιέται στην Ευρώπη μετά από μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω τη δότριά μου και την οικογένειά της. Η καλοσύνη και η ανιδιοτέλειά τους προς έναν εντελώς άγνωστο άνθρωπο είναι ο λόγος που μπόρεσα να πραγματοποιήσω το όνειρο της ζωής μου να γίνω μητέρα», είπε η Μπελ. «Ελπίζω να γνωρίζουν ότι το παιδί μου θα ξέρει πάντα το απίστευτο δώρο τους και το θαύμα που το έφερε σε αυτόν τον κόσμο», πρόσθεσε.

Πώς κατέστη δυνατή η μεταμόσχευση

Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Βρετανικής Ερευνητικής Μελέτης για τη Μεταμόσχευση της Μήτρας (INSITU), ενός εγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Womb Transplant UK.

Οι γονείς της δότριας εξέφρασαν «τεράστια υπερηφάνεια για την κληρονομιά» που αφήνει πίσω της η κόρη τους. «Μέσω της δωρεάς οργάνων, έχει προσφέρει σε άλλες οικογένειες το πολύτιμο δώρο του χρόνου, της ελπίδας, της θεραπείας και τώρα της ζωής».

Μετά την επέμβαση μεταμόσχευσης, η Μπελ υποβλήθηκε σε εξωσωματική γονιμοποίηση και εμβρυομεταφορά στην Κλινική Γονιμότητας Lister στο Λονδίνο, προτού παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Ο καθηγητής Ρίτσαρντ Σμιθ, συν-επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας για τη μεταμόσχευση μήτρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Είμαι τόσο χαρούμενος για τη Γκρέις, τον Στιβ και την οικογένειά τους. Ήταν πραγματικά υπέροχο που βρισκόμουν εκεί κατά τη γέννηση και είδαμε το μωρό Χιούγκο να έρχεται στον κόσμο, ύστερα από το ταξίδι μας με αυτή την οικογένεια και τα πολλά χρόνια έρευνας που μας οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή».

«Αυτό κατέστη δυνατό μόνο χάρη στη γενναιοδωρία της οικογένειας της δότριας, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά, μετά την τραγική απώλεια της κόρης τους. Αυτή η απόφαση οδήγησε τελικά στη γέννηση ενός υγιούς αγοριού. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων σε αυτούς, καθώς και σε κάθε οικογένεια που έχει υποστηρίξει το πρόγραμμά μας μέχρι σήμερα», πρόσθεσε.

«Ένα τεράστιο ορόσημο»

Η Ιζαμπέλ Κιρόγκα, συν-επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας για τη μεταμόσχευση μήτρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα τεράστιο ορόσημο, που δίνει περισσότερη ελπίδα στις γυναίκες που δεν έχουν μήτρα και επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Πρόκειται για τη μόνη θεραπεία που τους δίνει τη δυνατότητα να κυοφορήσουν και να γεννήσουν το δικό τους παιδί, προσφέροντας μια επιπλέον επιλογή παράλληλα με την υιοθεσία ή την παρένθετη μητρότητα».

Η Μπελ δήλωσε ότι ελπίζει πως αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει και άλλους στο μέλλον: «Η ελπίδα μου είναι ότι μια μέρα αυτή η επιλογή μητρότητας θα γίνει πολύ πιο προσιτή, ώστε και άλλοι να έχουν την ίδια ευκαιρία που μου δόθηκε».