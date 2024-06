Βρέθηκε θεραπεία για την απώλεια μαλλιών - Τί ανακάλυψαν οι επιστήμονες

Μια καινούρια έρευνα επιστημόνων από το Νοσοκομείο Brigham and Women's και το ΜΙΤ κατέληξε σε επαναστατική θεραπεία κατά της τριχόπτωσης που προκαλείται από γυροειδή αλωπεκία.

Η αλωπεκία είναι μια αυτοάνοση πάθηση που οφείλεται στην υπερδραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο στρέφεται εναντίον και καταστρέφει τους θυλάκους των τριχών.

Η ασθένεια έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια μαλλιών καθώς τα Τ-κύτταρα επιτίθενται λανθασμένα στους θύλακες των τριχών. Οι επιστήμονες λοιπόν, δημιούργησαν μια μέθοδο για την παροχή ρυθμιστών των Τ-κυττάρων απευθείας στα σημεία της τριχόπτωσης, σταματώντας αποτελεσματικά την αυτοάνοση δραστηριότητα και προωθώντας την αναγέννηση των μαλλιών.

Η λύση χρησιμοποιεί ένα επίθεμα με μικροβελόνες που στοχεύει ανώδυνα τις προσβεβλημένες περιοχές του δέρματος.



Η νέα προσέγγιση

Οι παραδοσιακές θεραπείες για τη γυροειδή αλωπεκία περιλαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά που επηρεάζουν ολόκληρο το ανοσοποιητικό σύστημα, αφήνοντας τους ασθενείς ευάλωτους σε λοιμώξεις. Αυτές οι θεραπείες συχνά αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν το βασικό ζήτημα της λανθασμένης ρύθμισης των Τ-κυττάρων και δεν παρέχουν μόνιμα αποτελέσματα.

Η νέα προσέγγιση, η οποία παρουσιάζεται λεπτομερώς στο επιστημονικό περιοδικό Advanced Materials, επικεντρώνεται στην τοπική αύξηση των επιπέδων των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων (T-regs) στο σημείο της τριχόπτωσης. Η μέθοδος αυτή αποκαθιστά την ανοσολογική ισορροπία χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη συνολική άμυνα του οργανισμού.

"Η στρατηγική μας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στη θεραπεία των αυτοάνοσων δερματικών παθήσεων", εξήγησε η Natalie Artzi από το Τμήμα ‘Engineering in Medicine’ του Brigham. "Επιτρέποντας την τοπική χορήγηση βιολογικών φαρμάκων μέσω των επιθεμάτων μας, προωθούμε τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα στο δέρμα, επιλύοντας την επίθεση των Τ κυττάρων στους θύλακες των τριχών και προσφέροντας μια πιθανή μακροπρόθεσμη λύση χωρίς ανοσοκαταστολή".

Αυτά τα αυτοκόλλητα με τις μικροβελόνες δοκιμάστηκαν σε μοντέλα ποντικών, παρουσιάζοντας σημαντική αναγέννηση των μαλλιών εντός τριών εβδομάδων από την έναρξη της θεραπείας. Τα επιθέματα περιείχαν IL-2 και CCL22, ενώσεις που είναι γνωστό ότι προσελκύουν και επεκτείνουν τα Τ-regs. Τα αποτελέσματα ήταν πιο ελπιδοφόρα από εκείνα που επιτεύχθηκαν με το baricitinib, ένα φάρμακο εγκεκριμένο για τη σοβαρή γυροειδή αλωπεκία.



Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το έμπλαστρο με τις μικροβελόνες είναι πολλά υποσχόμενο γενικότερα, επεκτείνοντας ενδεχομένως τη χρήση του σε άλλες ανοσοδιαμεσολαβούμενες δερματικές παθήσεις, όπως η λεύκη και η ψωρίαση.



Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα «Microneedle-Mediated Delivery of Immunomodulators Restores Immune Privilege in Hair Follicles and Reverses Immune-Mediated Alopecia»