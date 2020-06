Η απόφαση για την απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης 47 καλλυντικών προϊόντων από τον ΕΟΦ, αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Οι εταιρείες που πραγματοποιούν τη διακίνηση των προϊόντων στην ελληνική αγορά οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους αποδέκτες των προϊόντων για την εφαρμογή της σε εύλογο χρονικό διάστημα. Συγχρόνως, πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ενώ τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών θέτοντας στα υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Δείτε εδώ τη λίστα με τα προϊόντα που ανακαλούνται

Συχνά λάθη στην αποθήκευση καλλυντικών

Είναι πολύ σημαντικό να αποθηκεύουμε σωστά τα προϊόντα ομορφιάς. Όπως και το φαγητό, τα αγαπημένα σας καλλυντικά λήγουν και η ακατάλληλη αποθήκευση προϊόντων μακιγιάζ μπορεί να προκαλέσει οξείδωση και να χαλάσουν πιο γρήγορα. Ακολουθούν μερικά από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνετε, αλλά και πώς να τα διορθώσετε.

Μην αποθηκεύετε τα αρώματά σας κοντά στο ηλιακό φως

Ναι, τα μπουκάλια αρωμάτων σας φαίνονται όμορφα στο φως του ήλιου, αλλά δεν θέλετε να τα αποθηκεύσετε κοντά στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το φως του μπορεί να προκαλέσει τη διάσπαση των χημικών δεσμών στα αρώματά σας. Η πολλή θερμότητα μπορεί επίσης να στρεβλώσει ή να λιώσει πλαστικά μπουκάλια, επομένως είναι καλύτερο να διατηρείτε τα προϊόντα σας σε δροσερό μέρος. Εάν θέλετε επίσης, να μάθετε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια στο άρωμά σας, πατήστε εδώ.

Μη βάζετε προϊόντα με βιταμίνη C κοντά στον ήλιο

Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα φροντίδας του δέρματος με βιταμίνη C. Η βιταμίνη C έρχεται συνήθως σε δύο κατηγορίες: με βάση το νερό και άνυδρη (χωρίς νερό). Η πρώτη είναι πιο ασταθής και ευαίσθητη στο φως, ενώ η δεύτερη είναι πιο σταθερή. Επειδή η βιταμίνη C είναι επιρρεπής σε διάσπαση όταν εκτίθεται σε φως, θερμότητα ή οξυγόνο, βεβαιωθείτε ότι διατηρείται αεροστεγής σε δροσερό, σκοτεινό χώρο. Για να ελέγξετε αν είναι ακόμα σταθερή, ελέγξτε το χρώμα. Εάν το χρώμα γίνεται σκοτεινό ή θολό έχει ήδη οξειδωθεί.

Μην αφήνετε προϊόντα περιποίησης του δέρματος στο μπάνιο

Η θερμότητα και η υγρασία από το ντους μπορούν να προκαλέσουν την ταχύτερη διάσπαση των ενεργών συστατικών στα προϊόντα περιποίησης του δέρματος. Διατρέχετε επίσης τον κίνδυνο να δημιουργήσετε το τέλειο έδαφος αναπαραγωγής για την ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν ακμή, ειδικά εάν τα προϊόντα σας δεν είναι πλήρως σφραγισμένα. Κατά κανόνα, η καλύτερη επιλογή είναι να τα αποθηκεύσετε σε στεγνό συρτάρι ή ντουλάπι που είναι απρόσβλητο από το φως του ήλιου και τις κυμαινόμενες θερμοκρασίες.

Μη στοιβάζετε τις παλέτες σας τη μία πάνω στην άλλη

Κάθε φορά που οι παλέτες στοιβάζονται η μία πάνω στην άλλη, καταλήγετε να επαναχρησιμοποιείτε αυτές που βρίσκονται στην κορυφή ξανά και ξανά, κυρίως επειδή δεν μπορείτε να δείτε ποιες άλλες έχετε. Δοκιμάστε να αποθηκεύσετε τις παλέτες σας όρθιες και στραμμένες προς εσάς. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε όλες όσες έχετε ταυτόχρονα.

Να κρατάτε τα προϊόντα σας σε συρτάρια με διαχωριστικά

Εάν βάζετε τα προϊόντα σας στα συρτάρια, διατηρήστε τα τακτοποιημένα χρησιμοποιώντας διαχωριστικά συρταριών. Αυτό θα σας επιτρέψει να διαχωρίσετε τα προϊόντα σας ανά κατηγορία και να τα έχετε συμμαζεμένα.

Πώς πρέπει να αποθηκεύονται τα πινέλα

Η λάθος τοποθέτηση χρησιμοποιημένων εργαλείων μακιγιάζ, επιτρέπει την εξάπλωση βακτηρίων από τα υπολείμματα των προϊόντων. Φυλάξτε ένα ξεχωριστό χώρο για τα εργαλεία σας και βεβαιωθείτε ότι τα πινέλα αποθηκεύονται με τις τρίχες στραμμένες προς τα πάνω, ώστε να μην λυγίζουν. Εδώ είναι ένα εύχρηστο hack: Χρησιμοποιήστε το δίχτυ που χρησιμοποιούν στα ανθοπωλεία, για να τα διαχωρίζετε. Εάν έχετε τα πινέλα σας σε κουτί, ρίξτε πρώτα μερικές γυαλιστερές διακοσμητικές πέτρες, η οποίες θα παρέχουν τη στήριξη για να τα διατηρήσετε όρθια και να αποφεύγετε να είναι ξαπλωτά.

Να βάζετε στο ψυγείο τα καλλυντικά σας

Εάν δεν έχετε βιώσει την αίσθηση της εφαρμογής παγωμένων καλλυντικών στο δέρμα, απευθείας από το ψυγείο, πραγματικά χάνετε. Τα ψυγεία περιποίησης δέρματος, είναι τέλεια για να αποθηκεύεται τα καλλυντικά σας. Εάν δεν έχετε τέτοιο μίνι ψυγείο, οι κρέμες ματιών, οι οροί σας και άλλα προϊόντα, μπορούν να αποθηκευτούν στο κανονικό ψυγείο (ναι, δίπλα στα αυγά και τα τυριά). Καλό θα ήταν να επιλέξετε ένα ράφι στην πόρτα του ψυγείου, ώστε να μπορείτε να τα παίρνετε εύκολα το πρωί, χωρίς να χάνετε χρόνο ψάχνοντας. Εκτός από το να αισθάνεστε υπέροχα και να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής των καλλυντικών σας, το κρύο θα απαλύνει το πρησμένο και φλεγμονώδες δέρμα σας.