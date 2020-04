Κορονοϊός Βρετανία: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε σήμερα κατά 917 στους 9.875 συνολικά, εμφανίζεται δηλαδή μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα παιδί 11 ετών, αλλά και 19 νοσοκομειακοί. Τα κρούσματα είναι πλέον στα 78.911 σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Η βρετανική Ένωση Γιατρών, κατήγγειλε πως το προσωπικό των νοσοκομείων δεν έχει επαρκή προστατευτικά μέσα και ότι θέτουν τις ζωές τους σε κίνδυνο, προσπαθώντας να φροντίσουν τους ασθενείς τους. Επίσης κάλεσαν την κυβέρνηση να ερευνήσει γιατί οι περισσότεροι νεκροί από το υγειονομικό προσωπικό είναι μαύροι, ασιατικής καταγωγής και άνθρωποι με καταγωγή από άλλες, φτωχές χώρες. Συγκεκριμένα οι πρώτοι δέκα γιατροί που έχασαν τις ζωές τους ανήκαν όλοι στις παραπάνω κατηγορίες. Η μεγάλη αναλογία των ανθρώπων με συγκεκριμένο προφίλ στα θύματα, είναι “εξαιρετικά ανησυχητική και δυσάρεστη” ανέφερε η British Medical Association. “Είναι δύσκολο να πρόκειται για κάτι τυχαίο” δήλωσε ο δρ. Chaand Nagpaul και πρόσθεσε πως “η πλειοψηφία έφτασαν από χώρες του εξωτερικού για να εργαστούν στη Βρετανία και έδωσαν τη ζωή τους στο βρετανικό σύστημα υγείας, για να σώσουν άλλες ζωές”.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, διαβεβαίωσε πως θα ερευνηθούν οι καταγγελίες και θα καλυφθούν τα κενά. Ωστόσο πρόσθεσε πως ορισμένα από τα θύματα, κόλλησαν εκτός της εργασίας τους. Τόνισε πως το γεγονός αυτό “δεν μειώνει το θάρρος όλων των εργαζομένων στο NHS” και πρόσθεσε πως η καρδιά του βρίσκεται με τις οικογένειες των θυμάτων.

