Ιδιαίτερα εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα επικριτικά σχόλια που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο με αφορμή το γεγονός ότι το Σαββατοκύριακο πήγε να παίξει γκολφ στη λέσχη του στη Βιρτζίνια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος δεν είχε ασχοληθεί καθόλου με το αγαπημένο του σπορ από τις 8 Μαρτίου, λόγω της καραντίνας, κατήγγειλε «το μίσος και την κακοήθεια» των μέσων ενημέρωσης.

Η επίσκεψη του Τραμπ στο Trump National Golf Club προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με ορισμένους από τους επικριτές του να την χαρακτηρίζουν «εκτός τόπου» τη στιγμή που ο αριθμός των νεκρών στις ΗΠΑ από την Covid-19 πλησιάζει τους 100.000. Η κριτική αυτή τροφοδοτείται επίσης από το γεγονός ότι ο ίδιος ο μεγιστάνας, όταν ακόμη δεν είχε ασχοληθεί με την πολιτική, είχε επιτεθεί φραστικά στον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, για το ίδιο ακριβώς θέμα: το 2014 κατακεραύνωσε τον Δημοκρατικό προκάτοχό του γιατί έπαιξε γκολφ κατά τη διάρκεια της επιδημίας του Έμπολα. «Υπάρχουν στιγμές για να παίξεις γκολφ και στιγμές που δεν μπορείς να το κάνεις, αυτό στέλνει το λάθος μήνυμα. Όταν είσαι πρόεδρος, λες: θα παρατήσω (το γκολφ) για μερικά χρόνια και θα αφοσιωθώ πραγματικά στη δουλειά μου», είχε δηλώσει τότε ο Τραμπ.

Σήμερα, ο Τραμπ κατήγγειλε τη σκληρότητα με την οποία τον αντιμετωπίζουν τα «fake και παντελώς διεφθαρμένα ΜΜΕ», τα οποία παρουσίασαν την έξοδό του στο γήπεδο του γκολφ «σαν να ήταν θανάσιμο αμάρτημα». «Το ήξερα ότι θα συνέβαινε αυτό! Αυτό που δεν λένε είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα γκολφ εδώ και σχεδόν τρεις μήνες. Αν περίμενα τρία χρόνια, σε κάθε περίπτωση θα έγραφαν τα ίδια άρθρα», είπε. Ο πρόεδρος υπενθύμισε επίσης ότι είχε ξεσπάσει σάλος το καλοκαίρι του 2014 όταν ο Ομπάμα πήγε να παίξει γκολφ λίγα λεπτά αφότου είχε καταγγείλει, σε συνέντευξη Τύπου, την εκτέλεση του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζέιμς Φόλεϊ από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος ζήτησε συγγνώμη λίγες εβδομάδες αργότερα, παραδεχόμενος ότι, λόγω της θέσης του, οι συμβολισμοί και η εικόνα έχουν κεφαλαιώδη σημασία.

Some stories about the fact that in order to get outside and perhaps, even a little exercise, I played golf over the weekend. The Fake & Totally Corrupt News makes it sound like a mortal sin – I knew this would happen! What they don’t say is that it was my first golf in almost…

