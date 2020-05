Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και βίαιων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας στη Μινεάπολη της Μινεσότα των ΗΠΑ, αποτροπιασμό προκαλούν οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν γιατροί και σωστικά συνεργεία για να κρατήσουν στη ζωή τον άτυχο Αφροαμερικανό George Floyd, ο οποίος έπεσε θύμα ρατσιστικής βίας από αστυνομικό.

Όπως έγινε γνωστό, τα σωστικά συνεργεία έφθασαν σε έξι λεπτά στον τόπο της τραγωδίας ύστερα από την κλήση που δέχτηκαν. Το βίντεο που τραβήχτηκε από έναν περαστικό δείχνει ότι ένας διασώστης προσπαθούσε να αγγίξει το κεφάλι του Floyd καθώς ο λευκός αστυνομικός συνέχιζε να πιέζει το λαιμό του με το γόνατό του. Την ώρα που το ασθενοφόρο μετέφερε τον 46χρονο Αφρομερικανό στο νοσοκομείο, οι διασώστες έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τον σώσουν. Όμως, ο George Floyd δεν ανταποκρινόταν, έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του. Δεν είχε παλμούς την ώρα που το ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

George Floyd is dead, after the cops kneeled on his neck until he lost consciousness.

It’s been 6 years since the choking death of Eric Garner and here we are STILL.

The cops involved were fired. Now they should be arrested. pic.twitter.com/FK0P96N2MV

— In the NOW (@inthenow) May 26, 2020