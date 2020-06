Μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας γράφτηκε το Σάββατο στις 22:22 ώρα Ελλάδος, καθώς με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η προσπάθεια της SpaceX του Έλον Μασκ να εκτοξεύσει από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στην Φλόριντα την κάψουλα SpaceX Dragon, τοποθετημένη επάνω σε έναν πύραυλο Falcon 9. Ο καιρός έκανε το χατήρι στους αστροναύτες και δεν υπήρξαν τεχνικά ζητήματα. Η εκτόξευση έγινε από την ιστορική πλατφόρμα 39Α από την οποία πριν από 51 χρόνια είχε απογειωθεί η αποστολή Απόλλων 11 με τον Νιλ Άρμστρονγκ, ο οποίος έγινε και ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στη Σελήνη.

Οι δύο αστροναύτες της NASA – ο Μπομπ Μπένκεν και ο Ντουγκ Χάρλεϊ- επιβιβάστηκαν σε πύραυλο της SpaceX, της πρώτης ιδιωτικής εταιρείας στην οποία εμπιστεύθηκε η NASA και αφού η κάψουλα αποκολλήθηκε επιτυχώς αναμένεται να προσδέσουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου οι δύο βετεράνοι κοσμοναύτες θα παραμείνουν έως τις αρχές Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στη Γη.

Δείτε video της εκτόξευσης:

We have liftoff. History is made as @NASA_Astronauts launch from @NASAKennedy for the first time in nine years on the @SpaceX Crew Dragon: pic.twitter.com/alX1t1JBAt

— NASA (@NASA) May 30, 2020