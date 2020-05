Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δύο μεγαθήρια, τα οποία τυγχάνει να είναι οι βασικοί ανταγωνιστές, να συμφωνήσουν σε βαθμό… αναμετάδοσης. Και πώς αλλιώς άλλωστε: Η Nike ανάρτησε στα social media της βίντεο με το οποίο ψέγει το ρατσισμό στις ΗΠΑ με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και λίγα λεπτά μετά η Αdidas κάνει retweet το βίντεο του βασικού ανταγωνιστή της.

Με άλλα λόγια, όταν οι εμπορικοί κολοσσοί λησμονούν για λίγο τον ανηλεή καπιταλιστικό ανταγωνισμό τους και κάνουν μέτωπο εναντίον του ρατσισμού, τότε κάτι πολύ σοβαρό εξελίσσεται… Η Nike παράλλαξε το εμβληματικό της μήνυμα “Just Do It” (απλά κάνε το) με το “Don’t Do It” (μην το κάνεις).

Το retweet της Adidas

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2 — adidas (at 🏡) (@adidas) May 30, 2020

Το αρχικό βίντεο της Nike

Το μήνυμα της καμπάνιας της Nike ήταν το εξής:

«Για μια φορά, Μη το Κάνεις. Μην συμπεριφέρεσαι σαν να μην υπάρχει πρόβλημα στην Αμερική. Μην γυρίζεις της πλάτη σου στην όψη του ρατσισμού. Μην δέχεσαι να παίρνουν αθώες ζωές από μας. Μην δίνει άλλες δικαιολογίες. Μην πιστεύεις ότι δεν σε επηρεάζει. Μην κάθεσαι πίσω και μένεις σιωπηρός. Μην πιστεύεις ότι δεν μπορείς να είσαι μέρος μιας αλλαγής. Ας είμαστε όλοι μέρος μιας αλλαγής».

Το συγκεκριμένο μήνυμα της Nike ήρθε τέσσερις μέρες μετά τη στυγερή δολοφονία του 46χρονου George Floyd από αστυνομικούς στη Μινεάπολις. Μια δολοφονία που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, με τις διαδηλώσεις να ξεσπάνε σε σειρά πόλεων σαν να κυλάει εύφλεκτο υλικό στο δρόμο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Nike χρησιμοποιεί το βασικό της σλόγκαν για να κάνει καμπάνια πέρα από τα αθλητικά της είδη. Σε ανακοίνωση της, τόνισε ότι «η Nike έχει μακρά ιστορία συνεπούς στάσης απέναντι στη μισαλλοδοξία, το μίσος και την ανισότητα κάθε είδους. Ευελπιστούμε ότι με αυτό το βίντεο θα λειτουργήσουμε καταλυτικά για να εμπνεύσουμε δράσεις για αυτό το βαθύ θέμα μέσα στην κοινωνία μας και να προτρέψουμε τον κόσμο να συνδράμει στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος».