Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε στις αρχές των αμερικανικών πολιτειών και πόλεων να σκληρύνουν κατά πολύ την στάση τους κατά των διαμαρτυριών εναντίον της αστυνομίας, διαφορετικά θα επέμβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας και τον στρατό και προχωρώντας σε συλλήψεις.

«Φιλελεύθεροι Κυβερνήτες και Δήμαρχοι πρέπει να τηρήσουν ΠΟΛΥ σκληρότερη στάση, διαφορετικά η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα επέμβει και θα κάνει ό,τι πρέπει να γίνει, και αυτό περιλαμβάνει την χρήση της απεριόριστης ισχύος του Στρατού μας και πολλές συλλήψεις», απείλησε ο Τραμπ με ένα ακόμη tweet.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι στρατός μπορεί να αναπτύξει δυνάμεις στην Μινεάπολις «πολύ γρήγορα» για να αντιμετωπίσουν βίαιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά την δολοφονία άοπλου 46χρονου μαύρου Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό. Έπειτα από τέσσερις νύκτες ταραχών στην Μινεάπολις, ο κυβερνήτης της Μινεσότα επιστράτευσε την Εθνοφρουρά για πρώτη φορά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μη κατονομαζόμενος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στρατός έχει δώσει εντολή σε δυνάμεις της Στρατιωτικής Αστυνομίας να είναι έτοιμες να επέμβουν αν οι τοπικές αρχές χρειασθούν την βοήθειά τους.

«Έχουμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε εκεί τον στρατό μας εκεί πολύ γρήγορα», εάν ζητηθεί η βοήθειά του, προειδοποίησε το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ.

President @realDonaldTrump says violence must stop so Americans can honor the memory of #GeorgeFloyd pic.twitter.com/fXdVlAzaEE

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) May 30, 2020