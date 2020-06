Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες στους αστυνομικούς από την Ατλάντα των ΗΠΑ για τη δολοφονία του Ρεϊσάρντ Μπρουκς. Ο Γκάρετ Ρόφλε, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό, είναι αντιμέτωπος με 11 κατηγορίες μεταξύ αυτών της ανθρωποκτονίας, ενώ ο έτερος με τρεις, μεταξύ άλλων, της βιαιοπραγίας.

Μόλις τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία Φλόιντ που έχει συνταράξει τις ΗΠΑ ένα ακόμα περιστατικό συγκλόνισε. Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 27χρονο Αφροαμερικανό στην Ατλάντα.

Η αστυνομία κλήθηκε σε κατάστημα της αλυσίδας ταχυφαγείων Wendy’s την Παρασκευή διότι κάποιος οδηγός είχε αποκοιμηθεί στην ουρά όπου περίμεναν οι πελάτες μέσα στα αυτοκίνητά τους για να δώσουν και να πάρουν τις παραγγελίες τους. Σύμφωνα με το βίντεο που τράβηξε η κάμερα που έφερε ένας από τους αστυνομικούς και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, αρχικά ο Μπρουκς συνεργάστηκε με την αστυνομία και δέχθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Body camera footage released by Atlanta police shows Rayshard Brooks appearing good-humored and largely cooperative with two white officers for about 40 minutes during an encounter that ended with Brooks being fatally shot by police. https://t.co/Cejj1Prstg

