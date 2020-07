Σε επιφυλακή παραμένουν οι ελληνικές και οι κυπριακές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες παρακολουθούν με προσοχή τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού σκάφους, Barbaros, το οποίο λίγες ώρες μετά τη νέα τουρκική NAVTEX, φέρεται να απέπλευσε από το λιμάνι που είχε αγκυροβολήσει και κατευθύνεται στις δεσμευμένες περιοχές της κυπριακής ΑΟΖ. Όλα δείχνουν πώς η Άγκυρα αποφάσισε να μεταφέρει την ένταση από τη Μεσόγειο, ανοιχτά του Καστελόριζου, στην κυπριακή ΑΟΖ.

Σύμφωνα με το MEGA, το τουρκικό ερευνητικό συνοδεύεται και από μια τουρκική κορβέτα. Απέπλευσε από το τουρκικό λιμάνι της πόλης Τασούκου, απέναντι από την κατεχόμενη Καρπασία και φαίνεται πως έχει βάλει πλώρη προς τα νότια και ανατολικά θαλάσσια τμήματα της Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής» της Κύπρου, το ερευνητικό πλοίο, με βάση το στίγμα του, φαίνεται να έχει πορεία προς τον κατεχόμενο Απόστολο Ανδρέα προκειμένου, στη συνέχεια, να προσεγγίσει την περιοχή που έχει δεσμευθεί από την Τουρκία για έρευνες, μέσω της παράνομης Navtex.

Η κίνηση του Barbaros επιβεβαιώνεται και από το σύστημα εντοπισμού των πλοίων marinetraffic, όπου διακρίνεται να έχει βγει από το λιμάνι που βρισκόταν, χωρίς ωστόσο να δηλώνεται ο τελικός προορισμός του. Όπως αναφέρεται, το Barbaros που βρίσκεται βόρεια της Κύπρου κινείται με ταχύτητα 9.8 κόμβων.

Η τουρκική NAVTEX

Μόλις λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις της Άγκυρας για το «πάγωμα» των επιχειρήσεων του Oruc Reis στη Μεσόγειο, η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX, για έρευνες του ερευνητικού σκάφους Barbaros στην Κυπριακή ΑΟΖ. Πιο αναλυτικά, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου 2020, νέα παράτυπη Navtex για σεισμογραφικές έρευνες του ερευνητικού σκάφους «Barbaros Hayrettin Pasa» σε θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Αμμοχώστου και εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η NAVTEX αφορά το νότιο τμήμα της κυπριακής ΑΟΖ, εκεί που είναι οριοθετημένα οικόπεδα τα οποία έχουν μάλιστα αδειοδοτηθεί σε ξένες εταιρίες.

Η παράτυπη Navtex έχει ισχύ από την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2020 και δεσμεύει μεγάλες περιοχές των θαλασσοτεμαχίων «2» και «3», καθώς και μια μικρή περιοχή του τεμαχίου «13». Να σημειωθεί ότι το «Barbaros» βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι των Όλμων Σελεύκειας (Tasucu), στην επαρχία της Μερσίνας, βόρεια της Κύπρου. Στην ίδια περιοχή που δέσμευσε με τη Navtex η Τουρκία, είχε διεξάγει παράνομες έρευνες το «Barbaros Hayrettin Pasa»και πριν από περίπου έναν χρόνο. Αθήνα και Λευκωσία εκτιμούν πως η Τουρκία επιδιώκει να διασπάσει το μέτωπο Ελλάδας – Κύπρου, αφού από τη μία η Άγκυρα κάνει την καλή ζητώντας διάλογο και κρατώντας το Oruc Reis αγκυροβολημένο, αναστέλλοντας τις έρευνες στο Καστελόριζο, ενώ από την άλλη, το Barbaros θα πραγματοποιεί παράνομές έρευνες εντός της ΑΟΖ Κύπρου.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0999/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 28-07-2020 16:09)

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N – 034 21.35 E

35 04.98 N – 034 21.61 E

35 19.94 N – 034 48.76 E

34 41.27 N – 034 47.91 E

34 17.81 N – 034 30.25 E

34 06.57 N – 034 15.20 E

34 17.55 N – 034 15.36 E

34 15.83 N – 033 56.44 E

34 41.31 N – 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20

Επικοινωνία Αθήνας – Λευκωσίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις τουρκικές ενέργειες και τον διαρκή συντονισμό Ελλάδας και Κύπρου, σύμφωνα με αναρτήσεις του Νίκου Δένδια και του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.