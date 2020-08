ΠΟΥ Κορονοϊός: Tο σύνολό των κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 292.527, παγκοσμίως. Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 6.812. Η μεγαλύτερη έξαρση καταγράφεται σε ΗΠΑ, Βραζιλία, Ινδία και Νότια Αφρική. Μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ έχουν μολυνθεί 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι και έχουν πεθάνει περισσότεροι από 152.000, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) προέβλεψε ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα φτάσει ως τις 22 Αυγούστου τις 168.000 με 182.000. Τέσσερις πολιτείες ανέφεραν ημερήσιο αριθμό ρεκόρ νέων θανάτων την Παρασκευή, ανάμεσά τους και η Φλόριντα.

Στη Βραζιλία, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 52.383 νέα κρούσματα, καθώς και 1.212 θάνατοι, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Μέχρι στιγμής στη Βραζιλία έχουν καταγραφεί περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια κρούσματα covid-19, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τις 92.475, βάσει των στοιχείων του υπουργείου.

Στην Ινδία επιβεβαιώθηκαν χθες 55.000 κρούσματα σε μία ημέρα.

Η προηγούμενη αύξηση ρεκόρ νέων κρουσμάτων που ανακοίνωσε ο ΠΟΥ ήταν 284.196 στις 24 Ιουλίου. Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 9.753 στις 24 Ιουλίου, στη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση που έχει σημειωθεί ποτέ. Οι θάνατοι ήταν κατά μέσο όρο 5.200 ημερησίως τον Ιούλιο, συγκριτικά με έναν μέσο όρο 4.600 θανάτων ημερησίως τον Ιούνιο.

Τα κρούσματα αυξάνονται επίσης στην Αυστραλία, την Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ, τη Βολιβία, το Σουδάν, την Αιθιοπία, τη Βουλγαρία, το Βέλγιο, το Ουζμπεκιστάν και το Ισραήλ, μεταξύ άλλων.

