Η Τουρκία εξακολουθεί να αγνοεί τις διεθνείς πιέσεις για αποκλιμάκωση της έντασης, και μια ημέρα μετά το ηχηρό μήνυμα από την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο συνεχίζει τις προκλήσεις με νέα NAVTEX, με την οποία δεσμεύει περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, και μάλιστα για άσκηση με πραγματικά πυρά, κοντά στην Κύπρο. H NAVTEX ισχύει από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, κι ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο θα βρίσκεται στην Λευκωσία.

Πιο αναλυτικά, η επίμαχη NAVTEX αναφέρει:

TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

SADRAZAMKÖY AREA :

35 36.55 N – 032 29.80 E

35 11.82 N – 033 00.85 E

35 26.50 N – 033 18.23 E

35 50.73 N – 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Nα σημειωθεί ότι το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2020, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο θα επισκεφτεί την Κύπρο. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να έχει στη Λευκωσία συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, καθώς και τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη ΝΑ Μεσόγειο, αλλά και το ζήτημα των ενεργειών της Τουρκίας στην περιοχή.

Προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Μεγάλη είναι η ενόχληση της Τουρκίας από τη στήριξη που παρείχαν στην Ελλάδα και την Κύπρο οι συμμετέχοντες στη σύνοδο της Κορσικής όπως φαίνεται από το περιεχόμενο στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, που μεταξύ άλλων καλεί την Ελλάδα να αποσύρει τα πολεμικά της πλοία γύρω από το Oruc Reis. Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Χαμί Ακσόι, επαναφέρει το ζήτημα της «στρατιωτικοποίησης» των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, αλλά και την «πίεση στην τουρκική μειονότητα».

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η κοινή δήλωση σχετικά με το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου στην οποία έγινε δεκτή στο τέλος της έκτης συνόδου κορυφής των χωρών της Νότιας Ευρώπης των μελών της ΕΕ (Med7) που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 με τη συμμετοχή της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης, είναι προκατειλημμένη, αποσπασμένη από την πραγματικότητα και στερείται νομικής βάσης. Καλούμε την Ελλάδα να εγκαταλείψει τους ισχυρισμούς της κατά του διεθνούς δικαίου και της μαξιμαλιστικές θέσεις της στο θέμα θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Προκειμένου να μειωθεί η ένταση, είναι απαραίτητο η Ελλάδα να αποσύρει τα πολεμικά της πλοία γύρω από το ερευνητικό μας πλοίο Oruç Reis, να υποστηρίξει την πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ, να σταματήσει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου συμπεριλαμβανομένου του Καστελόριζου και να θέσει τέρμα στην αυξανόμενη πίεση στην «τουρκική μειονότητα» της Δυτικής Θράκης.

Η Τουρκία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ακτή της ανατολικής Μεσογείου και είναι υποψήφια χώρα στην Ε.Ε.

Προκειμένου να υπάρχει διάλογος και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, πρώτα η Ελλάδα πρέπει να κάτσει στο τραπέζι με την Τουρκία χωρίς προϋποθέσεις, οι Ελληνοκύπριοι να συνεργαστούν με τους Τουρκοκύπριους, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής εσόδων για έρευνα και εκμετάλλευση πόρων υδρογονανθράκων, να μην εμπλέκουν την ΕΕ για τα δικά τους συμφέροντα. Η ΕΕ και άλλες χώρες που υπέγραψαν τη δήλωση πρέπει να εγκαταλείψουν τη μονόπλευρη στάση τους που ακολουθούν τυφλά με το πρόσχημα της αλληλεγγύης, σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και το κεκτημένο της ΕΕ. Όταν η αλληλεγγύη είναι σωστή, γίνεται με το σωστό . Δεν υπάρχει αλληλεγγύη με το άδικο.

Η λίστα των κυρώσεων κατά της Άγκυρας

Τη λίστα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής, επεξεργάζεται η Κομισιόν αλλά και ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής της DW στις Βρυξέλλες. Μολονότι οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες της γερμανικής προεδρίας για εκτόνωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν αποβεί άκαρπες, εντούτοις η ΕΕ παραμένει προσεκτική αναφορικά με τα επόμενα βήματα. Είναι ενδεικτικό ότι ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, έχει αναλάβει την αποστολή της διαπραγμάτευσης με την Τουρκία, προκειμένου να την πείσει να απέχει από μονομερείς ενέργειες.

Από την πλευρά τους, Ελλάδα και Κύπρος πιέζουν για να μην καθυστερήσει η διαδικασία της οριστικής κατάρτισης της λίστας κυρώσεων. Η Λευκωσία απειλεί μάλιστα ανοικτά με βέτο στην απόφαση για την επιβολή κυρώσεων στη Λευκορωσία, αν δεν ληφθούν ανάλογες αποφάσεις και για την Άγκυρα. Πάντως, προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί ποιες θα είναι οι όποιες κυρώσεις που θα αφορούν στην Τουρκία.

Ο Μπορέλ άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα αφορούν μόνον σε μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά και σε εταιρείες που μετέχουν στις παράνομες ερευνητικές δραστηριότητες, «σε όλους όσοι συνδέονται με το πρόβλημα», δηλαδή στα πλοία και γεωτρύπανα, για τα οποία θα κλείσουν τα λιμάνια της ΕΕ και δεν θα μπορούν να προμηθεύονται ανταλλακτικά, αλλά και σε συγκεκριμένες τράπεζες που χρηματοδοτούν τις ιδιοκτήτριες εταιρείες.

Ως επόμενο βήμα θα μπορούσαν να επιβληθούν κυρώσεις κατά ολόκληρων κλάδων της τουρκικής οικονομίας. Αυτό αφορά σε τομείς «στους οποίους η οικονομία της Τουρκίας είναι στενά συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή» αλλά και στην τελωνειακή ένωση – που διευκολύνει μια σχεδόν αφορολόγητη διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ και την οποία η Άγκυρα επιθυμεί από καιρό να επεκτείνει.

Θα μπορούσε να αποφασιστεί ακόμη και ο οριστικός τερματισμός των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την ΕΕ, κάτι που απαιτεί ανοικτά η Αυστρία, όμως άλλα κράτη-μέλη δεν εμφανίζονται ακόμη έτοιμα για ένα τέτοιο βήμα. Η τελωνειακή ένωση και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είναι τα ισχυρότερα διπλωματικά χαρτιά που θα μπορούσε να «παίξει» η ΕΕ, αναφέρεται στην ανταπόκριση της DW.

Ζοζέπ Μπορέλ – Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Ποια επίδραση μπορούν να έχουν οι κυρώσεις

Ενδιαφέρον έχει η εκτίμηση του αναλυτή της δεξαμενής σκέψης «Carnegie» στις Βρυξέλλες, Σινάν Ουλγκέν. Στην Τουρκία δεν ιδρώνει το αυτί της ηγεσίας μπροστά σε μια τέτοια προοπτική, σημειώνει, επειδή «δεν πιστεύουν στην Άγκυρα ότι θα υπάρξει ποτέ ομοφωνία στην ΕΕ για τέτοιες κυρώσεις. Και αυτό είναι αντιπαραγωγικό. Η ΕΕ πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα. Και αυτό θα οδηγήσει στο να είναι σε κάθε περίπτωση οι κυρώσεις αρκετά μετριασμένες ώστε να ωθήσουν την Τουρκία να αλλάξει συμπεριφορά».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας, Πέτερ Αλτμάιερ, ο οποίος ερωτηθείς από το κρατικό δίκτυο ARD για την πιθανότητα επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία, είπε ότι δεν γνωρίζει καμία περίπτωση που κάποια χώρα άλλαξε συμπεριφορά με αυτόν τον τρόπο και ότι οι κυρώσεις μάλλον οδηγούν σε σκλήρυνση στάσης.

Ωστόσο, ειδικοί όπως ο Γιάνις Κλούγκε του «Ιδρύματος Οικονομίας και Πολιτικής» στο Βερολίνο θεωρούν ότι οι κυρώσεις είναι μέτρο αποδεδειγμένης αξίας όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη επιρροή που ασκούν στη χάραξη πολιτικής, αλλά και στην αποστολή μηνυμάτων αποφασιστικότητας. Την ίδια άποψη έχει και ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων και ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Σεργκέι Λαγκοντίνσκι. Το θέμα είναι, λέει, να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία ώστε «να κατεβάσει ταχύτητα» στην πολεμοχαρή ρητορική της.