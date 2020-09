Πυρά κατά του Γάλλου προέδρου εκτόξευσε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ. Αιτία οι δηλώσεις Μακρόν μετά τη συνάντηση MED7 στην Κορσική, όπου εξέφρασε την πλήρη στήριξή του σε Ελλάδα και Κύπρο. Συγκεκριμένα, ο Ντονμέζ απείλησε όσους «το παίζουν ηγέτες στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν έχουν στην ουσία κανένα δικαίωμα» ότι θα πληρώσουν το τίμημα για την προκλητική συμπεριφορά τους.

Ακόμη, προχώρησε σε δηλώσεις σε σχέση με τις έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας «ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν καλά νέα για τις έρευνες τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στην Μαύρη Θάλασσα».

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινήθηκε και ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος εξαπέλυσε ευθείες απειλές κατά Μακρόν και Μητσοτάκη. «Η βούληση του έθνους μας θα πετάξει από πάνω μας τα δεσμά που απειλούν την ενότητά μας. Αυτό πρέπει να το ακούσουν καλά οι Μακρόν και Μητσοτάκης. Αυτοί που συνεργάζονται για να μας προδώσουν σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, δεν πρέπει να ξεχνούν ποτέ τη δύναμή μας» σημείωσε ο Μπαχτσελί, σε ομιλία του για την επέτειο του πραξικοπήματος του 1980 στην Τουρκία.

Πάγωσαν όλοι οι Ευρωβουλευτές και επίτροποι που βρίσκονταν στο Ευρωκοινοβούλιο όταν είδαν στις οθόνες τους την Ευρωπαϊκή Σημαία παραποιημένη, με τα αστέρια αντί να είναι τοποθετημένα κυκλικά να σχηματίζουν την Ημισέληνο, δίπλα στην Τουρκική σημαία. Κατά την έναρξη της ομιλίας, μέσω βιντεοδιάσκεψης, του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα μόνιτορ εμφανίστηκε η ένα γράφημα που έδειχνε στα αριστερά την τουρκική σημαία και δεξιά τη σημαία της ΕΕ ως ημισέληνο ενωμένες με το αστέρι της σημαίας της Τουρκίας. Ένας Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων ήταν ο πρώτος που το πρόσεξε και διαμαρτυρήθηκε κάνοντας λόγο για προβοκάτσια: «Τι είναι αυτό, είναι δυνατόν; Πρόκειται για προβοκάτσια!»

Discussion with Turkey's foreign minister #Čavuşoğlu, who's connected online from Senegal, gets a bit out of hand, as he insists on consuming all the speaking time after a first round of questions. He makes a lot of contradictory statements, opposes UNCLOS but asks for int'l law.

— Reinhard Bütikofer (@bueti) September 10, 2020