Λήξη συναγερμού σήμανε λίγο πριν τις έντεκα το βράδυ της Κυριακής 6 Δεκεμβρίου 2020 (ώρα Ελλάδας) στο Πανεπιστήμιο του Κενεσό στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, όπου νωρίτερα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών για ένοπλο που είχε εισβάλλει στον χώρο. Ο ύποπτος συνελήφθη και όλοι οι φοιτητές είναι ασφαλείς. Νωρίτερα, οι αξιωματούχοι του Πανεπιστημίου ζητούσαν με αναρτήσεις τους στο twitter από τους φοιτητές να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος.

«Πληροφορίες για ένοπλο εισβολέα στο πανεπιστήμιο του Κένεσο. Καταφύγετε σε ασφαλή τοποθεσία μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Κλειδώσε πόρτες και παράθυρα. Σβήστε τα φώτα και βάλτε στο αθόρυβο τα κινητά τηλέφωνα, ει δυνατόν», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της διοίκησης εκτάκτων αναγκών.

KSU Alert: Please note that the armed intruder incident occurred on the Marietta Campus and NOT the Marietta Campus. No need to shelter in place for Kenn. Camp.

— KSU Emergency Management (@ksuoem) December 6, 2020