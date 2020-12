Οργή έχει προκαλέσει στην Αλβανία η δολοφονία του 25χρονου, Klodian Rasha, από αστυνομικά πυρά. Εκατοντάδες Αλβανοί συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το κτίριο του υπουργείο Εσωτερικών στα Τίρανα, ζητώντας την παραίτηση του Υπουργού, Sander Lleshaj. Το κεντρικό σύνθημα των διαδηλωτών είναι «η αστυνομία πυροβολεί». Το εξαγριωμένο πλήθος επιχείρησε να εισβάλλει στο κτίριο, ωστόσο απετράπησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες απάντησαν με χημικά.

Οι διαδηλωτές ξέσπασαν καίγοντας και σπάζοντας περιπολικά ενώ έβαλαν φωτιά σε στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από το Υπουργείο. Σύμφωνα με τις αρχές, οκτώ άτομα έχουν τραυματιστεί, τρεις από τους οποίους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ έχει τραυματιστεί και ένας δημοσιογράφος.

Ο 25χρονος Klodjan Rashë έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά το βράδυ της Τρίτης, στην περιοχή Laprakë των Τιράνων.

Ο νεαρός Κλόντιαν Ράσα, ο οποίος βρέθηκε να κυκλοφορεί πέραν του επιτρεπτού ωραρίου κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί λόγω του κορονοϊού, φέρεται να μην υπάκουσε σε εντολή αστυνομικών για έλεγχο και έτρεξε να διαφύγει υπό τον φόβο του προστίμου. Στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί, πυροβολήθηκε εν ψυχρώ δύο φορές από αστυνομικό. O νεαρός νοσηλεύτηκε σε κοντινό νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα, ο αστυνομικός ισχυρίστηκε πως ο νεαρός κρατούσε κάποιο αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο. Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι «μετά την επιθεώρηση της σκηνής και της γύρω περιοχής, βρέθηκε στο σημείο ένα πυροβόλο όπλο που υποπτεύεται ότι ανήκε στον 25χρονο». Ωστόσο, αρκετές ώρες αργότερα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (ShCBA) δημοσίευσε ανακοίνωση τύπου, παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες.

Το όπλο που συμπεριλήφθηκε στα αποδεικτικά στοιχεία «βρέθηκε σε ένα από τα σοκάκια που περνούσε ο νεαρός όταν τον κυνηγούσε η αστυνομία».

Το μόνο που κρατούσε ήταν ένα μπουκάλι νερό. Ο θείος του δολοφονηθέντος ανέφερε πως ο ανιψιός του είχε απλά βγει για να προμηθευτεί έναν καφέ από κοντινό μαγαζί. Η δολοφονία έλαβε χώρα μόλις 100 μέτρα μακριά από το σπίτι του 25χρονου. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, την οποία έχουν αναλάβει ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων και η ίδια η αστυνομία, με το κλίμα είναι τεταμένο σε όλη την χώρα.

