Διάγγελμα προς τον αλβανικό λαό θα κάνει ο πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, μετά τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στις διαμαρτυρίες για τη δολοφονία του 25χρονου Klodian Rasha από πυρά αστυνομικού. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο Έντι Ράμα στο μήνυμά του στο Twitter αναφέρθηκε στο περιστατικό χαρακτηρίζοντάς το «τραγικό θάνατο από την αστυνομία».

Më në fund në Tiranë! Sot në 18.00 do të ndaj me shqiptarët qëndrimin tim për vdekjen tragjike të 25 vjeçarit nga efektivi i Policisë së Shtetit! Faleminderit paraprakisht kujtdo që do të gjejë kohën të më ndjekë në tv apo fb🙏

