Εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, ανέφερε δημοσιογράφος των New York Times. Σύμφωνα με τον ίδιο ο μηχανισμός απενεργοποιήθηκε με ασφάλεια.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση και των κεντρικών γραφείων του Δημοκρατικού Κόμματος, σύμφωνα με τους New York Times, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός ο λόγος

Εικόνες πρωτοφανούς χάους στην Ουάσιγκτον, μετά την εισβολή υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, όπου συνεδρίαζε το Κογκρέσο. Μια γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμό στο Καπιτώλιο. Όπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο δύο πηγές, μία γυναίκα δέχθηκε σφαίρα στο στήθος. Οι πηγές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building.

(Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E

— David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021