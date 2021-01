«Δεν θα εκχωρήσουμε τίποτε στη βία μερικών, οι οποίοι θέλουν να θέσουν υπό αμφισβήτηση» τη δημοκρατία, δηλώνει σήμερα ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την εισβολή οπαδών του Τραμπ χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον.

«Όταν, σε μία από τις πιο παλιές δημοκρατίες του κόσμου, οπαδοί ενός απερχόμενου προέδρου θέτουν υπό αμφισβήτηση, με τα όπλα, το νόμιμο αποτέλεσμα μιας εκλογικής αναμέτρησης, αυτή που πλήττεται είναι η παγκόσμια ιδέα ένας άνθρωπος, μία ψήφος», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος.

«Αυτό που συνέβη σήμερα στην Ουάσινγκτον ασφαλώς δεν είναι αμερικανικό», κατέληξε στην ομιλία του, την οποία εκφώνησε στο προεδρικό μέγαρο και η οποία δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω στις 3 το πρωί.

«Αποτελεί επιλογή μας εδώ και αιώνες να βάζουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ειρήνη, τον σεβασμό του άλλου, την αναγνώριση ότι η ελευθερία είναι υπεράνω όλων, κάτι που απειλείται σήμερα στις δημοκρατίες μας», πρόσθεσε.

«Θέλω να εκφράσω την εμπιστοσύνη μας στη δύναμη της αμερικανικής δημοκρατίας. Θέλω να εκφράσω τη φιλία μας προς τον αμερικανικό λαό και την αμερικανική δημοκρατία. Θέλω να τονίσω τον κοινό αγώνα μας ώστε οι δημοκρατίες μας να βγουν πιο ισχυρές απ’ αυτή τη στιγμή που βιώνουμε σήμερα», συνέχισε.

We believe in democracy.#WeAreOne pic.twitter.com/dj3hs66KKn

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 7, 2021