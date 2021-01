Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον χώρο του Καπιτωλίου στα επεισόδια που ξέσπασαν λόγω της εισβολής υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που συνεδρίαζε το Κολλέγιο των Εκλεκτόρων προκειμένου να επικυρώσει την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν. Πρόκειται για δύο γυναίκες και δύο άνδρες, με την πρώτη να πέφτει νεκρή λίγη ώρα αφότου ξεκίνησαν τα επεισόδια.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσιγκτον αστυνομίας, Ρόμπερτ Τζ. Κόντι, αστυνομικός της φρουράς του Καπιτωλίου έριξε τη σφαίρα που αρχικά τραυμάτισε τη γυναίκα, ωστόσο στη συνέχεια υπέκυψε στο νοσοκομείο. «Η ενήλικη που τραυματίστηκε από σφαίρα μέσα στο Καπιτώλιο κηρύχθηκε νεκρή σε νοσοκομείο της περιοχής», δήλωσε λιτά ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντάστιν Στέρνμπεκ στο CNN, τονίζοντας ότι λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, το πρώτο θύμα ήταν βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ζούσε στο Σαν Ντιέγκο και ήταν φανατική οπαδός του Τραμπ. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβολήθηκε έχει διαταχθεί ανεξάρτητη έρευνα.

Νωρίτερα, είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο από τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα δέχθηκε τους πυροβολισμούς.

H Άσλι Μπάμπιτ, η οποία είχε επιχείρηση στο Σαν Ντιέγκο με τον σύζυγό της, και είχε υποστηρίξει ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν μια από τους διαδηλώτριες που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να ανατρέψουν την ήττα του Τραμπ, όταν δέχθηκε, υπό άγνωστες συνθήκες, μία σφαίρα στο στήθος της.

Η πεθερά της, δήλωσε στην New York Post πως ούτε αυτή ούτε ο γιος της ειδοποιήθηκαν για τον θάνατό της και πως το έμαθαν από την τηλεόραση. «Πραγματικά δεν ξέρω γιατί αποφάσισε να το κάνει αυτό» πρόσθεσε, η πεθερά της Άσλι Μπάμπιτ.

BREAKING: Family confirms woman shot & killed at Capitol is Ashli Babbit. She owned a business in San Diego w/ her huband who did not come to DC. “I really dont know why she decided to do this,” her mother-in-law tells me. Police have not confirmed circumstances of shooting pic.twitter.com/OOYpNWpMLg

— Lindsay Watts (@LindsayAWatts) January 7, 2021