Η Κίνα συνέκρινε την εισβολή υποστηρικτών του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο με τις περσινές συχνά βίαιες διαδηλώσεις φιλοδημοκρατικών στο Χονγκ Κονγκ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι κανείς δεν σκοτώθηκε όταν οι διαδηλωτές κατέλαβαν το κοινοβούλιο στην υπό κινεζική κυριαρχία πόλη. Εικόνες από το χάος που προκλήθηκε στο Καπιτώλιο προβλήθηκαν επανειλημμένως στην κινεζική κρατική τηλεόραση.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Χουά Τσουνγίνγκ δήλωσε κατά τη σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι μολονότι τα γεγονότα στο Χονγκ Κονγκ το 2019, όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στο τοπικό κοινοβούλιο της πόλης, ήταν πιο «σοβαρά» από αυτά στην Ουάσινγκτον, «ούτε ένας διαδηλωτής δεν πέθανε».

Οι σχέσεις μεταξύ του Πεκίνου και της Ουάσινγκτον έχουν οξυνθεί αυτή την περίοδο όσο ποτέ άλλοτε εδώ και δεκαετίες όσον αφορά μια σειρά διενέξεων, μεταξύ των οποίων η ισχυρή καταστολή στο Χονγκ Κονγκ από το Πεκίνο και Κινέζοι διπλωμάτες και κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης συχνά στρέφουν την προσοχή σε ειδήσεις για βιαιότητες ή πρόκλησης χάους στις ΗΠΑ.

Αυτή τη φορά «η αντίδραση ορισμένων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μέσων ενημέρωσης, είναι εντελώς διαφορετική», σημείωσε επίσης η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών χωρίς να κατονομάσει πρόσωπα ή μέσα.

«Τότε, όταν περιέγραφαν τις βίαιες διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ, τι λέξεις χρησιμοποιούσαν; (…) ‘ένα ωραίο θέαμα’», υπογράμμισε η Χουά Τσουνγίνγκ.

Στο Twitter, αν και μπλοκαρισμένο στην Κίνα, η εθνικιστική ταμπλόιντ Global Times επαναλαμβάνει το ίδιο επιχείρημα, αναρτώντας φωτογραφίες τη μια δίπλα στην άλλη από τις εισβολές στο Καπιτώλιο και στο τοπικό κοινοβούλιο του Χονγκ Κονγκ.

Η κινεζική αγγλόφωνη εφημερίδα επισημαίνει ότι οι διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ είχαν χαρακτηριστεί ήρωες από την Νάνσι Πελόσι, την πρόεδρο της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, συμπληρώνοντας: «Απομένει να δούμε αν θα πει το ίδιο πράγμα όσον αφορά την κατάσταση στο Καπιτώλιο».

Το θέμα αυτό σχολιάστηκε ευρέως και είχε περισσότερες από 570 εκατομμύρια επισκέψεις στην πλατφόρμα Weibo. «Αυτό που συνέβη στο (τοπικό κοινοβούλιο) του Χονγκ Κονγκ επαναλαμβάνεται στο αμερικανικό Καπιτώλιο», σχολίασε ένας χρήστης του διαδικτύου.

Υποστηρίζοντας τις φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ και καταδικάζοντας αυτές στην Ουάσινγκτον «οι ηγέτες των δυτικών χωρών δείχνουν ότι έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά», σημείωσε ένας άλλος.

Similar scenes in Hong Kong and Washington DC, a blatant display of double standards:

-“Beautiful sight” vs “Violent riots”;

-“Heroes” vs “Rioters”;

-“Defense of democracy” vs “Assault on democracy” https://t.co/UcqiX4Q4iU pic.twitter.com/RUoAXcICgs

— Global Times (@globaltimesnews) January 7, 2021