Η Ελβετία ανακοίνωσε την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 ότι είναι έτοιμη να δαπανήσει το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου φράγκων (περίπου 930 εκατομμύρια ευρώ) για να διευκολύνει την ανίχνευση των ασυμπτωματικών φορέων της Covid-19, εκτιμώντας πως είναι πιθανόν υπεύθυνοι για την πλειονότητα των κρουσμάτων.

«Εκτιμάμε πως για το 50% και πλέον των μολύνσεων από Covid-19 ευθύνονται ασυμπτωματικοί φορείς, που δεν γνωρίζουν επομένως πως έχουν μολυνθεί», διευκρινίζει η κυβέρνηση, επισημαίνοντας πως θα αναλάβει το κόστος των rapid test. Στόχος είναι να προστατευτούν καλύτερα οι ευπαθείς ομάδες και να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν ταχύτερα οι τοπικές εστίες μόλυνσης, υπογραμμίζει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε ένα δελτίο τύπου.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, η Ελβετία είχε ήδη εγκρίνει τον εντοπισμό των ασυμπτωματικών φορέων της νόσου, στο πλαίσιο των σχεδίων προστασίας, για παράδειγμα, στις κοινωνικές ιατρικές δομές, τα ξενοδοχεία ή την εργασία. «Προκειμένου να ενισχυθεί αυτή η πρακτική, η Ελβετία θα αναλάβει το κόστος των τεστ, που μπορούν να γίνουν επιτόπου από το ίδιο το προσωπικό», τονίζεται.

Εάν το αποτέλεσμα του rapid test θα είναι θετικό, ο ασθενής θα πρέπει να κάνει ένα τεστ PCR και σε αυτήν την περίπτωση, το αποτέλεσμα θα πρέπει να ανακοινωθεί επισήμως.

Η στρατηγική της διευρυμένης ανίχνευσης θα επιτρέψει επίσης να εντοπιστούν και να περιοριστούν οι τοπικές εστίες μόλυνσης, ιδίως στα σχολεία, κάτι που είναι ακόμα σημαντικότερο δεδομένου ότι τα νέα στελέχη του κορονοϊού εξαπλώνονται στην Ελβετία. Είναι γεγονός ότι το 10% των θετικών κρουσμάτων που καταγράφηκαν στη χώρα συνδέονται αυτή τη στιγμή με το βρετανικό στέλεχος. Ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιος σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, προειδοποίησε ο υπουργός Υγείας Αλέν Μπερσέ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η Ελβετία, με πληθυσμό 8,6 εκατομμυρίων κατοίκων, μετρά ήδη 8.500 νεκρούς από τον νέο κορονοϊό.

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca βαδίζουν σε… αδιέξοδο για τις καθυστερημένες παραδόσεων εμβολίων κατά της Covid-19, όπως δήλωσε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου. Η ΕΕ πιέζει την εταιρεία να προμηθεύσει περισσότερες δόσεις του εμβολίου της από εργοστάσια στην Ευρώπη και τη Βρετανία, αφού η AstraZeneca ανακοίνωσε καθυστερήσεις παράδοσης, αυξάνοντας την απογοήτευση για το πρόγραμμα εμβολιασμού στην ΕΕ.

We regret the continued lack of clarity on the delivery schedule and request a clear plan from AstraZeneca for the fast delivery of the quantity of vaccines that we reserved for Q1. We will work with the company to find solutions and deliver vaccines rapidly for EU citizens.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 27, 2021