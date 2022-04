Αστραπιαία απάντηση θα δώσει η Ρωσία σε όποιον επιχειρήσει να παρέμβει στην Ουκρανία, είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Μιλώντας σε συμβούλιο βουλευτών στην Αγία Πετρούπολη, ο Πούτιν είπε πως όποιες χώρες επιχειρήσουν να παρέμβουν στη σύγκρουση θα αντιμετωπίσουν «γρήγορα» αντίποινα. «Έχουμε πάρει όλες τις αποφάσεις για αυτό», πρόσθεσε.

«Έχουμε όλα τα εργαλεία [για να απαντήσουμε] για τα οποία κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί. Και δεν θα καυχιόμαστε γι’ αυτά, θα τα χρησιμοποιήσουμε εάν χρειαστεί».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε επίσης στους πολιτικούς ότι «όλοι οι στόχοι σίγουρα θα πραγματοποιηθούν» στη σύγκρουση με την Ουκρανία.

Speaking to the Council of Legislators in St Petersburg, Russian President Vladimir Putin claims the West’s plans to “strangle us economically have failed”.

— Sky News (@SkyNews) April 27, 2022