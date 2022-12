Αναστάτωση προκλήθηκε, την Κυριακή, στο αεροδρόμιο του JFK, στη Νέα Υόρκη, όταν κατά τη διάρκεια προσγείωσης ξέσπασε φωτιά σε έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η καμπίνα του αεροσκάφους γέμισε με καπνό και η αναστάτωση από τις φλόγες ήταν τόσο μεγάλη, που οι 133 επιβάτες και το πλήρωμα αναγκάστηκαν να το εκκενώσουν εν μέσω πολικών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nbcnewyork, μόλις το αεροσκάφος της JetBlue, που διενεργούσε την πτήση από τα Μπαρμπάντος, εισήλθε στον τερματικό σταθμό 5 του αεροδρομίου της Νέας Υόρκης, ένας εργαζόμενος της αεροπορικής εταιρείας παρατήρησε τον υπολογιστή που είχε υπερθερμανθεί να βγάζει φλόγες και φωτιά, ανέφερε σχετικά η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.

