Μία ακόμα μέρα έντασης έζησε το βόρειο τμήμα του Κοσόβου την Κυρακή, μιας και σύμφωνα με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αναφέρθηκαν πυροβολισμοί από το ΝΑΤΟ κοντά σε περίπολο της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης KFOR, στο σημείο όπου Σέρβοι διαδηλωτές έχουν στήσει οδοφράγματα με στόχο να εμποδίσουν την ανάπτυξη αστυνομικής δύναμης από την Πρίστινα στην περιοχή.

NATO / KFOR confirm KFOR soliders who had been on a regular patrol came under fire this evening near a barricade set up by criminal groups controlled by Serbia’s regime in northern Kosovo.

