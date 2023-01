Ουκρανία: Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου σε κτίριο κατοικιών που στεγάζει παιδικό σταθμό.

Ανάμεσά στους νεκρούς είναι και ο υπουργός Εσωτερικών.

Minister of Internal Affairs Denys Monastyrskyi, his 1st deputy Yevhen Yenin and Ministry’s state secretary Yurii Lubkovych died today in Kyiv region.

My colleagues, my friends. What a tragic loss. Deepest condolences to their families. pic.twitter.com/oRV7qew7OZ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 18, 2023