Συγκλονιστικές εικόνες σε Τουρκία και Συρία μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Τουρκία και έγινε αισθητός μέχρι το Ιράκ και την Αίγυπτο. Επταήμερο πένθος κήρυξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σεισμός σε Τουρκία – Συρία: Πάνω από 2.300 νεκροί, μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι νεκροί από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία ανέρχονται σε 1.651 και στη Συρία σε 928, ενώ η υπηρεσία υπηρεσιών διάσωσης της Τουρκίας κάνει λόγο για 7.634 τραυματίες και 2.834 κτήρια που έχουν καταστραφεί. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 120 μετασεισμοί. Επίσης, 6.545 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί από τα συντριμμια.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κήρυξε επταήμερο πένθος στη χώρα, ενώ οι περιοχές που έχουν πληγεί από τον καταστροφική σεισμό έχουν χαρακτηριστεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εν τω μεταξύ, οι μετασεισμοί, η βροχή και το χιόνι, σε συνδυασμό με την πτώση της θερμοκρασίας τη νύχτα, καθιστούν ακόμη δυσκολότερη την κατάσταση για τους εγκλωβισμένους και τους αστέγους, ενώ δυσχεραίνουν επίσης το έργο των σωστικών συνεργείων.

«Η αδελφή μου και τα τρία παιδιά της είναι κάτω από τα συντρίμμια. Το ίδιο και ο σύζυγός της, ο πεθερός και η πεθερά της. Επτά μέλη της οικογένειάς μας» είπε ο πρωί ο Μουχιτίν Ορακτσί, μπροστά στα χαλάσματα ενός κτιρίου στο Ντιγιάρμπακιρ, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Στο Καχραμάνμαρας, η Μελίσα Σαλμάν, 23χρονη δημοσιογράφος, λέει ότι έχει συνηθίσει να ζει με τους σεισμούς «Όμως είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι τέτοιο. Νομίζαμε ότι ήρθε η Αποκάλυψη», είπε.

Η κακοκαιρία σε αυτήν την ορεινή περιοχή έχει παραλύσει τα κυριότερα αεροδρόμια γύρω από το Ντιγιάρμπακιρ και τη Μαλάτια, όπου συνεχίζεται η σφοδρή χιονόπτωση. Όσοι γλίτωσαν από τον σεισμό αλλά έμειναν άστεγοι, βρέθηκαν με τις πιτζάμες έξω στο κρύο.

Ακούμε φωνές εδώ και εκεί κάτω. Πιστεύουμε ότι ίσως 200 άνθρωποι να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια», είπε ένας διασώστης αναφερόμενος σε ένα κτίριο που κατέρρευσε στο Ντιγιάρμπακιρ.

Μπροστά σ’ αυτήν την καταστροφή, παντού οι κάτοικοι κινητοποιούνται και προσπαθούν να απομακρύνουν με τα χέρια ή με φτυάρια τα χαλάσματα.

Στη Χάμα, στην κεντροδυτική Συρία, διασώστες και πολίτες έβγαλαν με τα χέρια πτώματα από ένα κτίριο. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα παιδί. Στη Τζανταρίς, βορειότερα, ένας άνδρας, καταβεβλημένος, θρηνεί για τον θάνατο του γιου του, ενός μικρού αγοριού, που στον σφίγγει στην αγκαλιά του αρνούμενος να τον αποχωριστεί. Τουλάχιστον 40 σπίτια έπεσαν σαν χάρτινοι πύργοι σε αυτήν την κοινότητα, στα σύνορα με την Τουρκία.

Sending love and prayers to everyone affected by the devastating earthquake in Turkey. Stay strong and may you find comfort in the support of your loved ones. Let’s stand together in solidarity and send positive energy to those in need#PrayForTurkey #TurkeyQuake pic.twitter.com/MPZP5XzCQr

— Yaseen Khan (@yaseen_khan81) February 6, 2023