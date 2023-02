Συνεχίζεται η μάχη από τα σωστικά συνεργεία να εντοπίσουν επιζώντες, μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία και τους επάλληλους μετασεισμούς. Ανάμεσα στα videos που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου, συγκίνηση προκαλούν και τα πλάνα που δείχνουν διασώστες να βγάζουν από τα συντρίμμια μια γάτα.

Μετά τη διάσωση του ζώου, δεν έλειψαν οι ζητωκραυγές από τους διασώστες.

A cat was rescued in. Turkey after the whole one day .Thank you rescue teams .❤️❤️#earthquake #Turkey #TurkeyEarthquake #Turkiye #Syria #syriaearthquake pic.twitter.com/DspnDwATso

