Φινλανδία: Αυτό ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, επιβεβαιώνοντας την ανακοίνωση που είχε κάνει πριν από λίγα λεπτά η φινλανδική προεδρία.

Έτσι από αύριο 04/04, η Φινλανδία θα είναι το 31ο μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας.

«Αύριο, θα υποδεχθούμε την Φινλανδία ως 31ο μέλος», δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ διευκρινίζοντας ότι η φινλανδική σημαία θα υψωθεί στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες το απόγευμα.

«Πραγματικά, είναι μία ιστoρική ημέρα», είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

