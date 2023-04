Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός από τον εκτροχιασμό τρένου στην Ολλανδία, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Βίντεο ντοκουμέντο μέσα από βαγόνι.

Η σύγκρουση σημειώθηκε κοντά στο χωριό Βούρσχοουτεν κατά τη διάρκεια του νυχτερινού δρομολογίου τρένου από τη Λάιντεν στη Χάγη.

Η επιβατική αμαξοστοιχία, στην οποία επέβαιναν τουλάχιστον 50 άτομα, συγκρούστηκε με μηχάνημα έργου (γερανό), που εκτελούσε εργασίες συντήρησης και βρισκόταν πάνω στις σιδηρογραμμές.

Ο νεκρός είναι υπάλληλος της εταιρείας, στην οποία ανήκει το μηχάνημα έργου που βρισκόταν στις γραμμές.

Το πρώτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας εκτροχιάσθηκε και βρέθηκε σε έναν αγρό, ενώ το δεύτερο βαγόνι έπεσε στο πλάι. Φωτιά ξέσπασε κοντά στο τρένο, αλλά κατασβέσθηκε άμεσα.

Τα ολλανδικά ΜΜΕ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο απεικονίζει τις στιγμές πανικού που εκτυλίχθηκαν στο εσωτερικό βαγονιού, δευτερόλεπτα μετά τον τρομακτικό εκτροχιασμό του τρένου.

Στο βίντεο ακούγεται μια ανδρική φωνή να καλεί όσους βρίσκονται στο βαγόνι να βγουν έξω. Επικρατεί σκοτάδι και φαίνονται μόνον οι φακοί από τα κινητά των επιβατών.

Στο βίντεο, ο επιβάτης με το όνομα Anwar Akrouh ακούγεται να φωνάζει στους άλλους επιβάτες να βγουν γρήγορα έξω, ενώ ρωτά όποιον βλέπει μπροστά του εάν είναι καλά στην υγεία του.

Κάποιος ακούγεται να ζητά βοήθεια, ενώ λίγο μετά, προσπαθεί να ανοίξει μια πόρτα για να μπορέσουν να βγουν έξω.

Train derails in the Netherlands, killing 1 and injuring several https://t.co/oLXCcpNPFe

— SquawkGaming News (@SGNewsYT) April 4, 2023