Μπροστά ο Ερντογάν με καταμετρημένο το 70% των ψήφων

Στο 61,3% η ενσωμάτωση – Ερντογάν 51,56%, Κιλιτσντάρογλου 42,61%

Τα αποτελέσματα που δίνει το αντιπολιτευόμενο HalkTV

Σε συνέχεια των καταγγελιών του CHP για αδιαφανή αποτελέσματα που δίνει στη δημοσιότητα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου προχώρησε σε ανάρτηση όπου κάνει λόγο για προβάδισμα στα μέχρι τώρα αποτελέσματα.

Το HalkTV παρουσιάζει τα δεδομένα που επικαλείται η αντιπολίτευση. Σύμφωνα με αυτά, με καταμετρημένο το 36,8 των ψήφων:

– Κιλιτσντάρογλου: 47.6%

– Ερντογάν: 46,5%

Η διαφορά ψήφων μεταξύ των δύο διεκδικητών υπολογίζεται, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, στις 198.000 ψήφους.

Η μάχη της Κωνσταντινούπολης

Σύμφωνα με την Daily Sabah, με ενσωματωμένο το 45,09% στην Κωνσταντινούπολη:

Προηγείται με 47,62% ο Κιλιτσντάρογλου

Ακολουθεί ο Ερντογάν με 47,43%.

«Ας νικήσουμε τον δικτάτορα Ερντογάν» – Το μήνυμα του Ενές Καντέρ

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το σπίτι μου, την Τουρκία. Παλεύω επί 10 χρόνια για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Τουρκία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι υποστήριξαν τη χώρα μου», ανέφερε ο Ενές Καντέρ.

Και μάλιστα πρόσθεσε: «Ένα τελευταίο πράγμα που ζητάω από όλους εσάς είναι να προσευχηθείτε για την όμορφη πατρίδα μου. Ας νικήσουμε τον δικτάτορα Ερντογάν».

