Τα 100 χρόνια ζωής συμπλήρωσε ο Χένρι Κίσινγκερ, το «γεράκι της διπλωματίας» των ΗΠΑ. Γιόρτασε τα γενέθλιά του σε ημερίδα του Economic Club της Νέας Υόρκης, με τους διοργανωτές να του προσφέρουν μια τούρτα έκπληξη.

Ο Κίσινγκερ έσβησε τα χρυσά κεράκια στην εντυπωσιακή τούρτα με πλήθος κόσμου, το οποίο ήταν συγκεντρωμένο γύρω του, να χειροκροτά.

Henry Kissinger is 100 years old, because neither God nor the Devil wants him! pic.twitter.com/AmNDWZuOhP

To conclude an extraordinary conversation, Dr. Henry Kissinger blows out the candles on his 100th birthday cake on the Economic Club of New York stage. Thank you to all who attended and tuned in, the Club is honored to have hosted such a special celebration. 🎂👏

— The Economic Club of New York (@EconClubNY) May 23, 2023