Κερκίδα ποδοσφαιρικού γηπέδου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός παιδικού αγώνα στην πόλη Ροστόφ της Ρωσίας.

Ένα άτομο σκοτώθηκε και 26 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Rostov, Ruzzia ❗

An incident ⚠️

A tribune collapsed near the rowing canal – this is a multifunctional sports complex. It was opened in 2018 after reconstruction for more than 800 million rubles. 15 people were injured in the collapse. pic.twitter.com/WkiGpatLOq

