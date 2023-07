Το τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας από το οποίο διέρχονται αυτοκίνητα και συνδέει τη χερσόνησο με τη Ρωσία έχει υποστεί ζημιά, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το υπουργείο Μεταφορών.

Η ζημιά εντοπίζεται σε σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στη χερσόνησο, διευκρίνισε το πρακτορείο.

The photos also show the car of a family from the Belgorod region – the parents died, their daughter is in the hospital with serious injuries. pic.twitter.com/kK8a283UcJ

Consequences of the explosion on the Crimean bridge

Παράλληλα, το TASS ανέφερε πως η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών μέσω της υποδομής «ανεστάλη προσωρινά» λόγω κατάστασης «έκτακτης ανάγκης», επικαλούμενο σιδηροδρομικό οργανισμό της περιοχής.

Νωρίτερα, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της χερσονήσου της Κριμαίας, ο Σεργκέι Αξιόνοφ, παρότρυνε μέσω Telegram τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να αποφύγουν να μετακινηθούν μέσω της γέφυρας που τη συνδέει με τη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. Έκανε λόγο για κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» στην υποδομή, χωρίς να δώσει καμιά περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο κ. Αξιόνοφ ανέφερε αργότερα πως τα δρομολόγια των τρένων αναμένεται να ξαναρχίσουν περί τις 09:00 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας].

Πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας πρόκειται να δημοσιοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της κατάστασης «έκτακτης ανάγκης».

Κατά πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, για παράδειγμα σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Kyiv Independent και νωρίτερα τηλεγράφημα του πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine, έγιναν τουλάχιστον δύο «εκρήξεις» οι οποίες είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι στη γέφυρα.

Two explosions were reported on the Crimean bridge.

“Preliminary at 3:04 and 3:20 there were two explosions in the area of ​​the Crimean bridge. Traffic across the bridge was stopped. The emergency services put out an alert about the need to leave the bridge,” wrote a Z-blogger… pic.twitter.com/wTTkmggZ7O

