Η Μακένζι Σιρίλα από το Οχάιο καταδικάστηκε σε φυλάκιση από 15 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη για εσκεμμένο τροχαίο, κατά το οποίο σκοτώθηκε το αγόρι της και ένας φίλος του.

Η 19χρονη κρίθηκε ένοχη για πολλαπλές κατηγορίες δολοφονίας για το περιστατικό που σκότωσε τον Ντόμινικ Ρούσο, 20 ετών, και τον Ντέιβιον Φλάναγκαν, 19 ετών, πέρυσι.

«Λυπάμαι βαθύτατα. Ελπίζω μια μέρα να καταλάβετε ότι δεν θα άφηνα ποτέ να συμβεί αυτό ή να το κάνω επίτηδες» δήλωσε η Σιρίλα.

Σύμφωνα με τον Independent, στην δίκη της ακούστηκε ότι οι πράξεις της ήταν σκόπιμες –και ότι μετά το μοιραίο δυστύχημα προσπάθησε να βρει δουλειά ως μοντέλο, πήγε σε συναυλία με αναπηρικό καροτσάκι και ρώτησε την Αστυνομία: «Δεν μπορείτε απλά να μου αφαιρέσετε το δίπλωμα για 10 χρόνια ή κάτι τέτοιο;»

Η δικαστής Νάνσι Μάργκαρετ Ρούσο του Common Pleas Court της κομητείας Cuyahoga, η οποία διεξήγαγε την δίκη χωρίς ενόρκους, δήλωσε: «Είχε μια αποστολή και την εκτέλεσε με ακρίβεια. Η απόφαση ήταν ο θάνατος».

Mackenzie Shirilla was accused of deliberately slamming her car at 100 mph into a brick wall that killed her 20-year-old boyfriend Dominic Russo and his 19-year-old friend Davion Flanagan. pic.twitter.com/L6r4ONAN54

«Οι ενέργειές της ήταν ελεγχόμενες, μεθοδικές και σκόπιμες. Δεν ήταν απερίσκεπτη οδήγηση. Ήταν φόνος» πρόσθεσε η δικαστής.

Παρόλα αυτά, μετά το δυστύχημα, οι γιατροί δήλωσαν ότι η Σιρίλα εξέφρασε «θλίψη, ενοχή και ντροπή», με τους εισαγγελείς να δηλώνουν ότι είχε επιδείξει «συνείδηση ενοχής».

Killer Mackenzie Shirilla made a statement to the court prior to sentencing.

Shirilla: “I’m so sorry. Dom was my soulmate, I wish I could take all of your pain away.”

Shirilla murdered her boyfriend, Dominic Russo, and friend, Davion Flanagan, in a premeditated crash in 2022. pic.twitter.com/DRHJTkEMib

— Apex World News (@apexworldnews) August 21, 2023