Δώδεκα παιδιά συγκαταλέγονται στους 74 ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πενταώροφο κτήριο στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσαν οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες της μεγαλύτερης πόλης της Νοτίου Αφρικής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για δεκάδες αγνοουμένους.

«Μεταξύ των 74 σορών που καταμετρήθηκαν (…) υπάρχουν 12 παιδιά» δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τεμπαλέθου Μπαχλάζα, επικεφαλής των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της επαρχίας Γκαουτένγκ, στην οποία βρίσκονται το Γιοχάνεσμπουργκ και η πρωτεύουσα της Νοτίου Αφρικής, Πρετόρια.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων συνεχίζονται στο κτήριο.

Ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος, Σίριλ Ραμαφόζα, εξέφρασε την θλίψη του για την «τεράστια τραγωδία».

«Είναι μια τεράστια τραγωδία για τις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν την ζωή τους σε φρικτές συνθήκες» δήλωσε ο πρόεδρος.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κατά την διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη και κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική.

BREAKING NEWS: Another flat went up in flames in Johannesburg, Kerk cnr Troye as a result of illegal foreigners who are destroying infrastructure in South Africa. pic.twitter.com/74eYD4Ll4N

