Τους εννέα έχουν φτάσει οι νεκροί από την κατάρρευση της οροφής μιας εκκλησίας στην περιοχή Σιουδάδ Μαδέρο στο Μεξικό, ενώ άλλοι 40 είναι τραυματίες.

Μεξικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η επιχείρηση απεγκλωβισμού συνεχίζεται και ότι συνολικά είχαν εγκλωβιστεί 30 άτομα.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media η οροφή κατέρρευσε σε δευτερόλεπτα.

#BREAKING | MEXICO: Church collapses during baptism ceremony in Ciudad Madero, killing at least 5 people. Dozens more still trapped.#Mexico #Madero #BreakingNews pic.twitter.com/zZenBvXqdG

