Το τελευταίο λεωφορείο που μετέφερε Αρμένιους από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ έφυγε από την περιοχή τη Δευτέρα, με περισσότερους από 100.000 ανθρώπους, δηλαδή πάνω από το 80% των κατοίκων του.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο κεγιαμ Στεπανιαν, διαμεσολαβητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, το λεωφορείο που εισήλθε στην Αρμενία μετέφερε 15 επιβάτες με σοβαρές ασθένειες.

Μέσα σε 24 ώρες το Αζερμπαϊτζάν κατάφερε να πάρει τον έλεγχο της περιοχής έπειτα από στρατιωτική επέμβαση που εξαπέλυσε και ανάγκασε τις αυτονομιστικές δυνάμεις του Ναγκόρνο Καραμπάχ να συνθηκολογήσουν.

Video released showing the main square of Nagorno Karabakh’s capital after the majority of locals fled the territory, possibly from 29 September 2023. pic.twitter.com/5HZ5ymTgcU

Η αρμενική κυβέρνηση δήλωσε τη Δευτέρα ότι 100.514 από τους 120.000 κατοίκους της περιοχής υπολογίζεται ότι έχουν περάσει στην Αρμενία.

Ο υπουργός Υγείας της Αρμενίας, Anahit Avanesyan, δήλωσε ότι ορισμένοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του εξαντλητικού και αργού ταξιδιού μέσω του ορεινού διαδρόμου προς την Αρμενία που διήρκεσε έως και 40 ώρες. Είχαν προηγηθεί εννέα μήνες αποκλεισμού της περιοχής από το Αζερμπαϊτζάν που άφησε πολλούς να υποφέρουν από υποσιτισμό και έλλειψη φαρμάκων.

Ο Sergey Astsetryan, 40 ετών, ένας από τους τελευταίους κατοίκους του Ναγκόρνο-Καραμπάχ που εγκατέλειψε την περιοχή με το δικό του όχημα την Κυριακή, είπε ότι ορισμένοι ηλικιωμένοι αποφάσισαν να μείνουν, προσθέτοντας ότι άλλοι μπορεί να επιστρέψουν εάν δουν ότι είναι ασφαλές για τους Αρμένιους να ζουν υπό την κυριαρχία του Αζερμπαϊτζάν .

Azerbaijani state-run media shows a UN monitoring mission moving through Aghdam towards Stepanakert this morning.

The vast majority of Armenians in Nagorno-Karabakh have fled at this point. pic.twitter.com/Fa6oUeEBRf

