Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο της Μπανκόγκ στην Ταϊλάνδη. Τρομοκρατημένοι πολίτες τρέχουν πανικόβλητοι, την ώρα που η αστυνομία σπεύδει στο σημείο.

Μάρτυρες γράφουν στο Διαδίκτυο ότι έχουν κρυφτεί μέσα σε καταστήματα και μπάνια του εμπορικού κέντρου για να γλιτώσουν.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν τον κόσμο που ήταν μέσα στο εμπορικό κέντρο να τρέχει για να βγει έξω ενώ υπάρχουν και φωτογραφίες που δείχνουν τον φερόμενο ως δράστη των πυροβολισμών.

Gunfire heard in Siam Paragon mall

A shooting incident has been reported at Siam Paragan department store in downtown Bangkok on Tuesday afternoon. There are no reports of any casualties. BTS Siam station has been closed to the public.

