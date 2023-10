Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι προετοιμάζεται για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, αλλά ότι η πολιτική ηγεσία δεν έχει αποφασίσει ακόμη την ώρα που τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι στο Ισραήλ και 1.500 στη Γάζα. Ο αντισυνταγματάρχης Richard Hecht είπε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι οι δυνάμεις «προετοιμάζονται για έναν ελιγμό εδάφους εάν αποφασιστεί».

Ο στρατός έχει επενδύσει τεράστιους πόρους για ένα τέτοιο σενάριο, αναφέρει το Associated Press, χτίζοντας ακόμη και μια βάση εκπαίδευσης στη νότια έρημο του που προοριζόταν να αναπαράγει το αστικό τοπίο της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ διέταξε σήμερα την εσπευσμένη απομάκρυνση «όλων των αμάχων» της πόλης της Γάζας προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, την έβδομη ημέρα του πολέμου με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Σε ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε, ο Τσαχάλ ανέφερε πως ζητεί «την εσπευσμένη απομάκρυνση όλων αμάχων της πόλης της Γάζας από τα σπίτια τους από τον νότο για την ασφάλειά τους και να μετακινηθούν προς τη ζώνη νότια του Ουάντι Γάζα», μικρού ποταμού στο νότιο τμήμα της πόλης.

«Δεν θα επιτραπεί να επιστρέψετε στην πόλη της Γάζας παρά με νεότερο ανακοινωθέν», πρόσθεσε ο στρατός.

Διεμήνυσε ακόμη πως η πόλη θα μετατραπεί σε πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας τις επόμενες ημέρες.

Ακόμη, ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε στους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας να μην πλησιάζουν τον «φράκτη» –το τείχος– που χωρίζει τον μικρό παλαιστινιακό θύλακα από την ισραηλινή επικράτεια.

Η Χαμάς, από τη μεριά της, αποκάλεσε τη συγκεκριμένη εντολή του Ισραήλ «ψεύτικη προπαγάνδα», και κάλεσε τους πολίτες να μη συμμορφωθούν, σύμφωνα με το Sky News.

Παράλληλα, η Χαμάς κάλεσε ολόκληρο τον πλανήτη την Παρασκευή σε μια «Παγκόσμια ημέρα οργής κατά του Ισραήλ».

Ο πρώην επικεφαλής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χάλεντ Μεσάαλ κάλεσε σε διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων σε όλον τον μουσουλμανικό κόσμο την Παρασκευή και τους λαούς των γειτονικών χωρών να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ισραήλ.

Οφείλουμε “να κατέβουμε στις πλατείες και τους δρόμους του αραβικού και του ισλαμικού κόσμου την Παρασκευή”, σημειώνει σε ηχογραφημένη δήλωσή του που εστάλη στο Reuters ο Μεσάαλ, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής του γραφείου της Χαμάς που είναι αρμόδιο για την παλαιστινιακή διασπορά.

