Aσύλληπτος παραμένει, έως αυτή την ώρα, ο δράστης του διπλού δολοφονικού χτυπήματος στην πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες, που τέθηκαν στο ύψιστο επίπεδο συναγερμού για τρομοκρατικό κίνδυνο ενώ όλη η Ευρώπη ανησυχεί για το ενδεχόμενο να ξεσπάσουν περιστατικά τρομοκρατίας.

Ο ένοπλος σκότωσε δύο περαστικούς το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ακόμα ένα άτομο τραυματίστηκε. Η αστυνομία έχει αποκλείσει τους γύρω δρόμους μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν περίπου στις 19:00 τοπική ώρα.

Εικόνες που τραβήχτηκαν από κάτοικο της περιοχής δείχνουν έναν άνδρα με φωσφορίζον πορτοκαλί μπουφάν και λευκό κράνος, να κραδαίνει ένα όπλο στο χέρι, να επιβιβάζεται σε ένα σκούτερ και να απομακρύνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο ένοπλος άνοιξε πυρ αδιακρίτως φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:

Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν πως εξετάζουν το συμβάν ως τρομοκρατική επίθεση και ο πρωθυπουργός του Βελγίου επιβεβαίωσε αργότερα ότι τα θύματα ήταν Σουηδοί.

Το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες ανέβηκε στο ύψιστο επίπεδο (το «4»), στο υπόλοιπο Βέλγιο ανέβηκε (στο «3»).

Σύμφωνα με τη βελγική τηλεόραση ο δράστης, που διέφυγε και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, είναι ο Λασουέντ Αμπντεσλάμ, 45 ετών, Τυνησιακής καταγωγής, κάτοικος Βρυξελλών. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο δράστης δηλώνει μέλος του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ). Ο ίδιος είπε ότι πυροβόλησε δύο άτομα «για να εκδικηθεί για τους μουσουλμάνους» και να δείξει ότι «ζούμε και πεθαίνουμε για τη θρησκεία μας».

Αναλυτικά το μήνυμα του δράστη:

«Με ισλαμικούς χαιρετισμούς, Αλλάχου Άκμπαρ. Ονομάζομαι Αμπντεσαλέμ αλ Γκιλάνι και πολεμώ για τον Αλλάχ. Ανήκω στο Ισλαμικό Κράτος. Αγαπάμε όσους μας αγαπούν και μισούμε όσους μας μισούν. Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν. Δόξα στον Αλλάχ. Ο αδερφός σας πήρε εκδίκηση για λογαριασμό των μουσουλμάνων. Έχω σκοτώσει τρεις Σουηδούς, μέχρι στιγμής. Δόξα στον Αλλάχ. Τρεις Σουηδούς, ναι. Σε εκείνους που έβλαψα, ας με συγχωρήσουν. Κι εγώ τους συγχωρώ όλους. Ειρήνη υμίν», αναφέρει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο δράστης της επίθεσης με απολογισμό τουλάχιστον δύο νεκρούς το βράδυ χθες Δευτέρα στις Βρυξέλλες εξακολουθεί να διαφεύγει, επισήμανε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κροο πριν από λίγο. Επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι Τυνησιακής καταγωγής και διέμενε παράνομα στο Βέλγιο. Τόνισε ότι την έρευνα διενεργεί η ομοσπονδιακή εισαγγελία, λόγω του πιθανού τρομοκρατικού κινήτρου.

Ο κ. Ντε Κρόο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων ενώ δήλωσε πως είχε επικοινωνία με τον Σουηδό ομόλογό του.

Eξάλλου, ο Βέλγος πρωθυπουργός ανέφερε ότι επετράπη στους φιλάθλους του ποδοσφαίρου που ήταν στο στάδιο King Baudouin να φύγουν μόνο αφού κρίθηκε πως ήταν ασφαλές.

