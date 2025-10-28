«X-Men» σκύλοι του Τσερνόμπιλ: Η Φύση απαντά στη ραδιενέργεια με μπλε τρίχωμα

Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης και προσαρμοστικότητας που αποδεικνύει ότι η δύναμη της Φύσης ξεπερνά πολλά όρια έρχεται στη δημοσιότητα από την Ουκρανία. Σκύλοι με μπλε τρίχωμα έχουν παρατηρηθεί να ζουν στην περίμετρο του πυρηνικού εργοστασίου στο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας, εκεί που το συνέβη το 1986 το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα της ιστορίας.

Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν απομακρυνθεί και να μην ζουν για 39 χρόνια τώρα στην περιοχή λόγω της ραδιενέργειας, ωστόσο η φύση ακολουθεί τον δικό της δρόμο και η ζωή προσαρμόζεται.

Τα σκυλιά που θυμίζουν μάλλον κάτι από X-Men είναι οι απόγονοι των εγκαταελελειμμένων κατοικιδίων των κατοίκων της πόλης Πρίπιατ.

😳 Blue dogs spotted in Chernobyl



Volunteers in the Chernobyl Exclusion Zone have discovered packs of dogs with bright blue fur, Daily Mail reports. According to researchers, the animals appear healthy and active despite their unusual coloration.



Scientists believe that… pic.twitter.com/6cBPBW9vpi — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025

Μεταλλάξεις λόγω ραδιενέργειας

Παρατηρητές από την οργάνωση Clean Futures Fund κατέγραψαν φωτογραφικά αρκετές αγέλες αδέσποτων σκύλων κοντά στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, ορισμένα εκ των οποίων είχαν έντονο μπλε τρίχωμα.

Σύμφωνα με την οργάνωση, τα ζώα φάνηκαν «πολύ δραστήρια και υγιή», παρά την ασυνήθιστη εμφάνισή τους. Οι σκύλοι αυτοί είναι απόγονοι κατοικίδιων που εγκαταλείφθηκαν μετά την εκκένωση, αμέσως μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ.

Έπειτα από δεκαετίες επιβίωσης στην άγρια φύση, έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία και τα βαρέα μέταλλα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο ασυνήθιστος χρωματισμός του τριχώματος μπορεί να οφείλεται σε έκθεση σε χημικές ουσίες στο περιβάλλον.

Dogs with bright blue fur were spotted in the Chernobyl Exclusion Zone



Observers from the Clean Futures Fund captured photos of several packs of stray dogs near the Chernobyl Exclusion Zone - some of them had bright blue fur.



According to the organization, the animals appeared… pic.twitter.com/2RFq08PCri — Visegrád 24 (@visegrad24) October 28, 2025

Οι αδέσποτοι σκύλοι του Τσερνόμπιλ

Πάνω από 120.000 άνθρωποι από 189 πόλεις και κοινότητες εκκενώθηκαν. Στους εκκενωθέντες δεν επιτράπηκε να πάρουν μαζί τους οτιδήποτε δεν μπορούσαν να μεταφέρουν, με αποτέλεσμα τα κατοικίδιά τους να αναγκαστούν να μείνουν πίσω. Τους είχαν πει ότι θα επέστρεφαν σε 3 ημέρες, αλλά δεν τους επιτράπηκε ποτέ η επιστροφή. Τα κατοικίδιά τους έγιναν αδέσποτα.

Μετά την εκκένωση του Πρίπιατ και της Ζώνης Αποκλεισμού την άνοιξη του 1986, στρατιώτες του Σοβιετικού Στρατού στάλθηκαν για να πυροβολήσουν και να θανατώσουν τα ζώα που είχαν εγκαταλειφθεί στο Πρίπιατ. Ωστόσο, ήταν αδύνατο να συγκεντρώσουν και να θανατώσουν όλα τα ζώα στα διάφορα μικρά χωριά σε όλη τη Ζώνη Αποκλεισμού.

Αυτά τα πρώην κατοικίδια που ζούσαν στη ζώνη, μετανάστευσαν στον Πυρηνικό Σταθμό του Τσερνόμπιλ, όπου οι απόγονοί τους παραμένουν μέχρι σήμερα.

Η οργάνωση CFF (Clean Futures Fund) εκτιμά ότι πάνω από 250 αδέσποτοι σκύλοι ζουν γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, πάνω από 225 αδέσποτοι σκύλοι ζουν στην πόλη του Τσερνόμπιλ, και εκατοντάδες άλλα σκυλιά ζουν στα διάφορα σημεία ελέγχου ασφαλείας και περιπλανώνται σε όλη τη Ζώνη Αποκλεισμού.