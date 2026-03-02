Ξαφνικές ανατροπές βιώνουν 4 ζώδια, σήμερα 2/3

Η εβδομάδα κάνει το ποδαρικό της με ηλεκτρισμένη την ατμόσφαιρα, αφού σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, η Σελήνη από το ζώδιο του Λέοντα, σχηματίζει αντίθεση με τον Άρη από τον Υδροχόο και τετράγωνο με τον Ουρανό από τον Ταύρο κάνοντας την ροή των γεγονότων να θυμίζουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ!

Η μέρα είναι γεμάτη από ξαφνικές ανατροπές, ηλεκτρισμένες επαφές και μια έντονη επιθυμία για ρήξη, αλλαγή, αμφισβήτηση και επαναστατικότητα! Προς το βραδάκι όμως, βιώνουμε μια σημαντική ενεργειακή αλλαγή με τη μετακίνηση του Άρη στο ζώδιο των Ιχθύων. Αυτή η μετάβαση μας επηρεάζει όλους, στρέφοντας τη δράση μας σε πιο εσωτερικά και προπαρασκευαστικά μονοπάτια. Είναι η στιγμή να αναρωτηθούμε πού αναλώνουμε τα αποθέματά μας και να επιλέξουμε να κινηθούμε πιο αθόρυβα και διαισθητικά.

Οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι του 3ου δεκαημέρου είναι τα ζώδια που βρίσκονται στο «πικ» των αλλαγών αυτή την ημέρα! Οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες μπαίνουν σε μία δυναμική περίοδο δράσης και εξελίξεων!

Κριός – Οικονομική αστάθεια και προετοιμασία

Η εβδομάδα ξεκινά κάπως έκρυθμα για όλους και για σένα Κριέ μου η ένταση αφορά κυρίως τις προσωπικές επιθυμίες – σχέδια αλλά και … τα οικονομικά! Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Λέοντα σχηματίζοντας ταυ-τετράγωνο με τον Άρη από τον Άρη από τον Υδροχόο και τον Ουρανό από τον Ταύρο, αυτό φανερώνει ότι πρέπει να είσαι συγκρατημένος στο οικονομικό ρίσκο, στην σπατάλη αλλά και στους συνεταιρισμούς σου! Καθώς η μέρα φτάνει στο τέλος της ο Άρης (κυβερνήτης του ζωδίου σου) εισέρχεται στο ζώδιο των Ιχθύων, από αυτή την θέση σε καλεί να κινηθείς πιο κρυφά και προπαρασκευαστικά για τον επόμενο 1μιση μήνα!

AstroTip: Πρόσεξε που αναλώνεις την ενέργειά σου – είναι πολύτιμη!

Ταύρος – Προκλήσεις στο σπίτι και την καριέρα!

Η εβδομάδα ξεκινά με ένταση για σένα, Ταύρε μου, καθώς η Σελήνη από τον Λέοντα πυροδοτεί το ταυ-τετράγωνο με τον Άρη από τον Υδροχόο και τον Ουρανό στο δικό σου ζώδιο. Η νευρικότητα ανάμεσα στα επαγγελματικά και τις οικογενειακές υποχρεώσεις θα είναι έκδηλη, γι' αυτό απόφυγε τις ρήξεις στην δουλειά ή με τους δικούς σου ανθρώπους. Καθώς η μέρα τελειώνει, ο Άρης περνά στους Ιχθύες, μια θέση που θα σε βοηθήσει να διοχετεύσεις την ενέργειά σου σε συλλογικά έργα και φιλίες, αλλά με έναν πιο ήπιο και παρασκηνιακό τρόπο. Προετοίμασε τις επόμενες κινήσεις σου με στρατηγική και μην βιάζεσαι να βγεις μπροστά.

AstroTip: Η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμβουλος όταν όλα γύρω σου μοιάζουν να αλλάζουν απότομα!

Δίδυμοι – Πρόσεχε τα λόγια και τις μετακινήσεις!

Δίδυμε, η εβδομάδα σου ξεκινά με μια επικοινωνιακή «τρικυμία»! Το ταυ-τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη και τον Ουρανό φέρνει απρόοπτα σε συζητήσεις, ταξίδια ή νομικά θέματα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον τρόπο που εκφράζεσαι, καθώς οι παρεξηγήσεις παραμονεύουν και οι αντιδράσεις των άλλων μπορεί να είναι σπασμωδικές. Με την είσοδο του Άρη στους Ιχθύες το βράδυ, το ενδιαφέρον σου μετατοπίζεται στα επαγγελματικά σου για το επόμενο διάστημα. Θα χρειαστεί να εργαστείς πιο αθόρυβα και να προσέξεις τις κινήσεις που γίνονται πίσω από την πλάτη σου, αποφεύγοντας τις άσκοπες αντιπαραθέσεις στον χώρο εργασίας.

AstroTip: Μην αφήνεις τον εκνευρισμό της στιγμής να χαλάσει μακροχρόνιες γέφυρες επικοινωνίας!

Καρκίνος – Οικονομικές πιέσεις και νέα πλάνα!

Για σένα, Καρκίνε, η αρχή της εβδομάδας επικεντρώνεται σε θέματα ασφάλειας και οικονομικών, όμως το ταυ-τετράγωνο της Σελήνης στον Λέοντα με τον Άρη και τον Ουρανό προειδοποιεί για ξαφνικά έξοδα. Μην παρασύρεσαι σε ρίσκα και απόφυγε να δανείσεις ή να δανειστείς χρήματα σήμερα. Η μετακίνηση του Άρη στους Ιχθύες προς το τέλος της ημέρας είναι μια ανάσα για σένα, καθώς ξεκινά μια περίοδος που ευνοεί τα μακροπρόθεσμα σχέδιά σου, τις σπουδές και τις επαφές με το εξωτερικό. Ωστόσο, για την ώρα, κινήσου προπαρασκευαστικά και μην αποκαλύπτεις ακόμα όλα σου τα χαρτιά.

AstroTip: Η αληθινή ασφάλεια πηγάζει από την εσωτερική σου δύναμη και όχι από τα υλικά αγαθά!

Λέων – Εντάσεις στις σχέσεις και ανασυγκρότηση!

Λιοντάρι, η εβδομάδα ξεκινά με τη Σελήνη στο ζώδιό σου να δέχεται τα «πυρά» του Άρη και του Ουρανού, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα στις προσωπικές σου σχέσεις και τις συνεργασίες. Μπορεί να νιώσεις ότι οι άλλοι σε πιέζουν ή ότι τα σχέδιά σου ανατρέπονται ξαφνικά. Δείξε αυτοσυγκράτηση και μην απαντάς στις προκλήσεις με εγωισμό. Με τον Άρη να εισέρχεται στους Ιχθύες το βράδυ, ξεκινά μια περίοδος εσωτερικής αναζήτησης και διευθέτησης οικονομικών εκκρεμοτήτων που αφορούν τρίτους. Είναι η στιγμή να δεις τι πρέπει να «θάψεις» οριστικά για να προχωρήσεις μπροστά, λειτουργώντας πιο διαισθητικά και λιγότερο παρορμητικά.

AstroTip: Μερικές φορές η υποχώρηση δεν είναι ήττα, αλλά στρατηγική κίνηση για τη μελλοντική σου νίκη!

Παρθένος – Παρασκήνιο και εσωτερική ένταση!

Η εβδομάδα ξεκινά με μια τάση εσωστρέφειας, Παρθένε μου, καθώς το ταυ-τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη και τον Ουρανό επηρεάζει την ψυχολογία σου και τις εργασιακές σου σχέσεις. Πρόσεξε τις παρασκηνιακές κινήσιες και απόφυγε να εμπλακείς σε εργασιακά δράματα που δεν σε αφορούν άμεσα. Με την είσοδο του Άρη στους Ιχθύες το βράδυ, το ενδιαφέρον σου για τον επόμενο 1,5 μήνα θα στραφεί στις σχέσεις και τους συνεργάτες σου. Θα χρειαστεί να λειτουργήσεις πιο διαισθητικά και λιγότερο επικριτικά, προετοιμάζοντας το έδαφος για νέες συμμαχίες που θα απαιτήσουν όμως λεπτούς χειρισμούς.

AstroTip: Η ηρεμία του μυαλού σου είναι το κλειδί για να διαχειριστείς κάθε απρόοπτο!

Ζυγός – Κοινωνικές αναταράξεις και στόχοι!

Ζυγέ μου, η εβδομάδα κάνει ποδαρικό με ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στον φιλικό σου κύκλο. Το ταυ-τετράγωνο που σχηματίζεται φέρνει ξαφνικές ρήξεις ή αντιπαραθέσεις για οικονομικά ζητήματα μέσα σε ομάδες ή με φίλους. Μην βιαστείς να πάρεις θέση σε συγκρούσεις και κράτα τις αποστάσεις σου από ριψοκίνδυνα σχέδια άλλων. Καθώς ο Άρης εισέρχεται στους Ιχθύες, η ενέργειά σου θα διοχετευτεί στην καθημερινή εργασία και τη βελτίωση της ευεξίας σου. Ξεκινά μια περίοδος που θα πρέπει να δουλέψεις σκληρά αλλά αθόρυβα, προετοιμάζοντας τις επόμενες μεγάλες κινήσεις σου μεθοδικά.

AstroTip: Μην αφήνεις την ανάγκη σου για ισορροπία να σε παρασύρει σε υποχωρήσεις που σε βλάπτουν!

Σκορπιός – Επαγγελματικά ρίσκα και στρατηγική!

Η εβδομάδα ξεκινά με προκλήσεις στον τομέα της καριέρας, Σκορπιέ μου! Το ταυ-τετράγωνο της Σελήνης στον Λέοντα με τον Άρη και τον Ουρανό προκαλεί ανατροπές στα επαγγελματικά σου πλάνα και ένταση με άτομα εξουσίας. Απόφυγε τις σπασμωδικές κινήσεις και τα περιττά ρίσκα που μπορεί να εκθέσουν τη θέση σου. Το βράδυ, ο Άρης (παραδοσιακός κυβερνήτης σου) περνά στους Ιχθύες, μια θέση που σου ταιριάζει απόλυτα! Ξεκινά ένας ενάμιση μήνας δημιουργικότητας, και ενεργοποίησης της ερωτικής σου ζωής, με εξελίξεις που θα φέρουν και … χαμόγελα.

AstroTip: Η σιωπή σου είναι το πιο ισχυρό σου όπλο – χρησιμοποίησέ τη για να σχεδιάσεις τη νίκη σου!

Τοξότης – Ιδεολογικές κόντρες και βάσεις!

Τοξότη μου, η εβδομάδα σου ξεκινά με μια έντονη επιθυμία για ελευθερία, η οποία όμως προσκρούει σε εμπόδια. Το ταυ-τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη και τον Ουρανό μπορεί να φέρει εκνευρισμούς σε ταξίδια, νομικά θέματα ή επικοινωνιακά προβλήματα στην εργασία. Δείξε αυτοσυγκράτηση και μην προσπαθήσεις να επιβάλεις τις απόψεις σου με το ζόρι. Με την είσοδο του Άρη στους Ιχθύες το βράδυ, η προσοχή σου μετατοπίζεται στο σπίτι και στην οικογένεια. Θα χρειαστεί να εργαστείς για να βελτιώσεις τη βάση σου, θα χρειαστεί να είσαι ωστόσο συγκρατημένος και ψύχραιμος στα καβγαδάκια με τους οικείους σου.

AstroTip: Η αληθινή περιπέτεια μερικές φορές βρίσκεται στην οργάνωση του δικού σου «κάστρου»!

Αιγόκερως – Οικονομικές ανακατατάξεις και επαφές!

Για σένα, Αιγόκερε, η εβδομάδα ξεκινά με πίεση σε οικονομικά ζητήματα που αφορούν τρίτους ή επενδύσεις. Το ταυ-τετράγωνο της ημέρας προειδοποιεί για ξαφνικές ανατροπές που απαιτούν ψυχραιμία και όχι παρορμητικές σπατάλες. Μην εμπιστεύεσαι υποσχέσεις για εύκολο κέρδος και κράτα τις επιφυλάξεις σου σε νέες προτάσεις. Καθώς ο Άρης περνά στους Ιχθύες το βράδυ, ενεργοποιείται ο τομέας της επικοινωνίας και των κοντινών μετακινήσεων. Το επόμενο διάστημα θα είσαι σε πνευματική εγρήγορση, με αρκετές μετακινήσεις και επαφές!

AstroTip: Η οικονομική σύνεση σήμερα είναι η εγγύηση για την αυριανή σου επιτυχία!

Υδροχόος – Σχέσεις στην «πρίζα» και αξίες!

Υδροχόε μου, η εβδομάδα ξεκινά με τη Σελήνη απέναντί σου να σχηματίζει μια δύσκολη όψη με τον Άρη από το ζώδιό σου και τον Ουρανό από τον Ταύρο. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί και μια ξαφνική αντίδραση μπορεί να φέρει ρήξη. Προσπάθησε να είσαι συγκρατημένος και να μην λειτουργείς αντιδραστικά. Με τον Άρη να αποχωρεί από το ζώδιό σου και να εισέρχεται στους Ιχθύες το βράδυ, η ένταση εκτονώνεται, αλλά το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στα οικονομικά σου. Ξεκινά μια περίοδος προετοιμασίας όπου θα πρέπει να επαναξιολογήσεις τις πηγές εσόδων σου και να κινηθείς με μεγαλύτερη προνοητικότητα.

AstroTip: Η ελευθερία σου δεν κινδυνεύει από τους άλλους, αλλά από τις δικές σου παρορμήσεις!

Ιχθύες – Καθημερινότητα και δυναμική εκκίνηση!

Ιχθύ μου, η εβδομάδα ξεκινά με αρκετές απαιτήσεις στην εργασία και την καθημερινότητά σου. Το ταυ-τετράγωνο της Σελήνης μπορεί να φέρει απρόοπτα που θα σε αγχώσουν, γι' αυτό φρόντισε να μην αναλάβεις περισσότερα από όσα αντέχεις. Η μεγάλη είδηση όμως είναι η είσοδος του Άρη στο ζώδιό σου το βράδυ! Μετά από ένα διάστημα προετοιμασίας, ο Άρης σου δίνει την απαραίτητη ενέργεια να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Για τον επόμενο 1,5 μήνα, θα κινείσαι με δυναμισμό αλλά και τη γνωστή σου διαίσθηση, προετοιμάζοντας τις μεγάλες σου αλλαγές. Προς το παρόν, κράτα τις δυνάμεις σου και μην σπαταλιέσαι σε ασήμαντες λεπτομέρειες.

AstroTip: Η δύναμη που κρύβεις μέσα σου είναι έτοιμη να εκδηλωθεί, αρκεί να την κατευθύνεις σωστά!