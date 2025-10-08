Ξανά στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας ο Δημήτρης Κυριαζίδης - Το σχόλιο στη Ζωή που είχε προκαλέσει σάλο

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επανεντάσσεται ο βουλευτής Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης.

Ο «γαλάζιος» αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης γνωστοποίησε στο Σώμα τη σχετική επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ΚΟ της ΝΔ αριθμεί πλέον - ξανά - 156 βουλευτές.

Η επιστολή του πρωθυπουργού για την επανένταξη του Δημήτρη Κυριαζίδη στη ΝΔ

«Κάνε κανένα παιδί ή υιοθέτησε»

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης είχε διαγραφεί από την «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα πριν από επτά μήνες, μετά από την φραστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Κάνε κανένα παιδί ή υιοθέτησε» της φώναξε ο βουλευτής Δράμας (εκτός μικροφώνου). Και τότε χάος επικράτησε μέσα στη Βουλή, αφού από τη μία η αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν άμεση κι από την άλλη υπήρξε γενική κατακραυγή για το απαράδεκτο σχόλιο.

«"Κάνε κανένα παιδί" μου είπατε κύριε Κυριαζίδη; Και να υιοθετήσω;», ρώτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, την οποία υπερασπίστηκε αμέσως ο προεδρεύων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, κάνοντας λόγο για απαράδεκτο σχόλιο και καλώντας το βουλευτή να ζητήσει συγγνώμη. Η προσβλητική αναφορά του γαλάζιου βουλευτή έφερε την καθολική αποδοκιμασία της αιθούσης, με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής Σοφία Ζαχαράκη να παρεμβαίνει να του ζητά να ανακαλέσει.

«Θα ήθελα να διορθώσει ο βουλευτής. Δεν κρινόμαστε για το εάν έχουμε παιδιά, αλλά από το εάν παράγουμε έργο. Θα ήθελα να διευκρινίσετε», ανέφερε, με τον ίδιο αρχικώς να μη ζητάει συγγνώμη.

«Δεν κατανοήσατε. Εμένα το τέταρτο παιδί μου ταξίδευε εκείνη τη νύχτα. Τρεις ημέρες εδώ μας λέει δολοφόνους», ισχυρίστηκε αρχικώς ο Δημήτρης Κυριαζίδης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εκμετάλλευσης εκ μέρους της αντιπολίτευσης.

Ακολούθως όμως, μετά από τη γενική κατακραυγή, ο Δημήτρης Κυριαζίδης αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. «Εάν εκληφθεί αρνητικά, οφείλω να πω ότι δεν είναι έτσι. Εάν θέλετε να το εκλάβετε έτσι, να το πω ότι έκανα λάθος. Ζητάω συγγνώμη», υποστήριξε.

