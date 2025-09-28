Ξάνθη: Σύλληψη αστυνομικού - Τον κατήγγειλε 40χρονος ότι τον ξυλοκόπησε και τον εγκατέλειψε

Χειροπέδες σε συνάδελφό τους πέρασαν αστυνομικοί στην Ξάνθη, ο οποίος συνελήφθη καθώς κατηγορείται ότι κρατούσε πολίτη παρά τη θέλησή του και του άσκησε σωματική βία.

Ειδικότερα, ένας 40χρονος Έλληνας, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου μετέβη στην Ασφάλεια Ξάνθης συνοδεία δικηγόρου και υπέβαλλε μήνυση κατά αστυνομικού που υπηρετεί στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης (ΤΣΦ) της περιοχής.

Όπως κατήγγειλε, το πρωί της ίδιας ημέρας, περίπου στις 10:00, ο αστυνομικός κατά τη διάρκεια ελέγχου του ασκήθηκε σωματική βία, του πέρασε χειροπέδες, τον επιβίβασε στο περιπολικό και τον εγκατέλειψε σε επαρχιακό δρόμο κοντά στο χωριό Σέλερο.

Μιλάει τουρκικά

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο καταγγέλλων είναι βαρήκοος και δεν μιλά ελληνικά, αλλά τουρκικά, και η κατάθεσή του δόθηκε με τη βοήθεια διερμηνέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, ο αστυνομικός που είναι σε Υπηρεσία της Ξάνθης συνελήφθη για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και σωματικής βλάβης.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία πολίτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης για περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας (27/09/2025). Από την προανάκριση επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού.

Πέραν της ποινικής δικογραφίας, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

«Η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.